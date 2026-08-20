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Coreea de Nord a lansat 10 rachete în Marea Japoniei, după ce a respins oferta lui Trump de reluare a relațiilor diplomatice

Coreea de Nord a lansat 10 rachete în Marea Japoniei, după ce a respins oferta lui Trump de reluare a relațiilor diplomatice
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Forțele armate nord-coreene au lansat 10 rachete balistice cu rază scurtă de acțiune de la periferia Phenianului în Marea Japoniei, au raportat comandanții din Coreea de Sud. 

Incidentul a avut loc după ce președintele american Donald Trump i-a propus dictatorului nord-coreean Kim Jong Un să reia relațiile diplomatice.

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Armata sud-coreeană a început să investigheze traiectoria rachetelor nord-coreene, inclusiv să le analizeze raza de acțiune.

La sugestia președintelui Donald Trump, SUA și Coreea de Sud au diminuat exercițiile militare bilaterale „Ulchi Freedom Shield” care se desfășoară până la 21 august.

„Bazându-mă pe relația mea foarte bună cu Kim Jong Un al Coreei de Nord, nu sunt fericiut cu faptul că SUA, cu mult timp în urmă, au agreat să participe la exercițiile militare comune alături de Coreea de Sud. Exercițiile acestea nu sunt doar costisitoare, costuri plătite de SUA, ca de obicei, dar trimit un semnal ostil și necorespunzător către țară, câtă vreme Donald J. Trump a fost președinte, a fost inofensivă și respectuoasă. De aceea, și faptul că este prea târziu să anulăm, l-am instruit pe Secretarul Războiului, Pete Hegseth, să reducă exercițiile militare comune. I-am cerut recent președintelui Coreei de Sud să ni se alăture în denuclearizarea Republicii Islamice a Iranului, iar el a răspuns „Nu, mulțumim!”, a scris președintele pe Truth Social. 

 

„Kim Jong Un m-a tratat întotdeauna cu mare respect. Eu îl înțeleg. El mă înțelege”, a mai spus liderul de la Casa Albă.

Cu o zi înainte, Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean, a declarat că regimul de la Phenian nu acordă nicio importanță reducerii anunțate de președintele american Donald Trump a exercițiilor militare comune cu Coreea de Sud.

„Reducerea anvergurii și a duratei exercițiilor nu schimbă esența manevrelor militare, care sunt provocatoare și agresive prin natura lor”, a subliniat ea.

Coreea de Nord a mai lansat rachete balistice și pe 12 august, potrivit TASS . 

Sursa Foto: Armata nord-coreeană

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