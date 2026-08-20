Oana Ţoiu a informat aliaţii NATO despre drona cu explozibil detectată joi. România a fost invadată de 27 de astfel de dispozitive, în 2026

Informaţia că o altă dronă a ajuns în vecinătatea conductelor Neptun Deep, joi, a ajuns şi la urechile aliaţilor NATO ai României, spun surse din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Cel de-al doilea pas al ţării noastre a fost distrugerea acesteia de scafandrii militari, imediat ce i-a fost detectată prezenţa în spaţiul economic exclusiv românesc.

Potrivit surselor din cadrul MAE, atribuirea dispozitivului de zbor purtător de explozibil, despre care se spune că ar fi de provenienţă rusească, se află în curs, însă decizia o au criminaliştii care se pot pronunţa asupra originii acesteia.

On Thursday, August 20, two Romanian Air Force F-16 aircraft were scrambled towards the location where a maritime drone was spotted in Romania’s Exclusive Economic Zone, near the Neptun Alpha platform, part of the Neptun Deep project. The location is in Romania’s exclusive… pic.twitter.com/qEMq3HkJPY — Toiu Oana (@oana_toiu) August 20, 2026

„Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, parte a proiectului Neptun Deep. Locația se află în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 80 de mile marine est de orașul Constanța. O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române a angajat ținta cu tunul de bord, lovind-o cu succes. Drona, care transporta explozibil, a fost ulterior distrusă complet de o echipă EOD (de neutralizare a explozivilor) a Gărzii de Coastă române. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, prin intermediul canalului de consultare de urgență cu Ucraina, s-a stabilit că aceasta nu este o ambarcațiune fără pilot ucraineană. Ministerul Afacerilor Externe al României reiterează importanța majoră a protejării infrastructurii maritime din Marea Neagră. Războiul ilegal de agresiune al Rusiei împotriva vecinului său suveran amenință securitatea generală a regiunii Mării Negre, încălcând obligațiile Rusiei conform dreptului internațional și convențiile internaționale referitoare la Marea Neagră”, scrie şi ministrul MAE, Oana Ţoiu, pe X.

Ministrul de Externe confirmă faptul că aliaţii NATO au fost informaţi de incident şi subliniază paşii pe care instituţia i-a parcurs. Potrivit surselor Gândul, convocarea ambasadorului Federaţiei Ruse la sediul MAE este o posibilitate, însă aceasta „poate fi luată în cadrul unui proces, care se află în curs”.

„Am informat aliații NATO cu privire la incidentele cu drone de astăzi. România și aliații vor continua să asigure protecția teritoriului aliat și a suveranității naționale în spațiul aerian, pe apă și pe teritoriul nostru. Ca urmare a acestor riscuri în creștere, România și partenerii aliați din regiune și-au extins cooperarea la Marea Neagră pentru a include operațiuni de deminare, precum și protejarea infrastructurilor maritime. De asemenea, România a propus instituțiilor UE conceptul final pentru un viitor Centru UE de Securitate Maritimă la Marea Neagră, cu unul dintre cele două sedii ale sale la Constanța”, mai scrie Oana Ţoiu.

Pe parcursul acestui an, teritoriul românesc a fost invadat de 27 de drone străine, mai spun surse din cadrul MAE.

Dispozitivul detectat joi nu a putut să fie neutralizat cu ajutorul avioanelor F16 şi a fost nevoie de intervenţia scafandrilor militari pentru anihilare, după cum a anunţat ministrul Apărării, Radu Miruţă, într-o postare pe facebook.