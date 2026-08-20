Din 7 septembrie traficul va fi deschis complet pe pasaj

În această etapă, echipele vor începe scanarea și frezarea asfaltului degradat, apoi vor face reparații și vor interveni la rosturile de dilatație, parapeți, stâlpi, borduri, longrinele de tramvai și sistemele de scurgere a apelor pluviale. Lucrările se desfășoară în două schimburi, inclusiv sâmbăta, iar autoritățile estimează că această etapă va fi finalizată până la 6 septembrie. Din 7 septembrie, traficul ar urma să fie redeschis complet pe pasaj.

Lucrările vor continua însă până la finalul anului, fără restricționarea traficului. Printre intervențiile care vor fi făcute se numără și înlocuirea vechilor parapeți ruginiți, operațiune care va fi realizată pe timpul nopții pentru a nu afecta circulația.

Pasajul Basarab a fost dat în folosință în perioada 2011-2012, însă nu a fost recepționat oficial. Din acest motiv, susține Primăria Capitalei, pasajul nu a putut beneficia corespunzător de lucrări de întreținere și s-a degradat în timp. Primarul general Ciprian Ciucu a deblocat situația administrativă care a durat aproximativ 15 ani, iar municipalitatea lucrează acum pentru punerea pasajului în siguranță și finalizarea recepției.

Ciucu spune că odată cu începerea școlii toate restricțiile de pe Pasajul Basarab se vor ridica