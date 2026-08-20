Una dintre cele mai așteptate vești pentru bucureșteni. Se dă drumul la circulație pe Pasajul Basarab. Mesajul a fost anunțat astăzi pe site-ul Primăriei Capitalei. Traficul pe sensul Bd. Titulescu-Șos. Grozăvești al Pasajului Basarab va fi redeschis mâine, 20 august, dimineață, între orele 5:00 și 6:00, iar circulația se va desfășura în ambele direcții. Potrivit Primăriei Capitalei, marcajele au fost deja trasate, iar lucrările se vor muta pe celălalt sens, Grozăvești – Titulescu.
„Pasajul Basarab – Circa 70 de muncitori pe șantier. Au terminat asfaltarea, acum lucrează la rosturi si vopsesc tablierul metalic. În prezent, este închis sensul de mers dinspre Titulescu spre Grozăvești. De săptămâna viitoare ne mutăm pe celălalt sens.
Din 7 septembrie, odată cu începerea școlii, toate restricțiile vor fi ridicate, inclusiv restricția de circulație a tramvaiului. Până la finalul anului, vor mai fi restricții temporare pe câte o bandă, pe distanțe scurte, de aproximativ 50–200 de metri.
Important este că circulația va fi reluată în luna Septembrie, dar lucrările vor continua pentru ca la final să putem recepționa această lucrare mare de infrastructură construită de mai bine de 15 ani”, a transmis Ciprian Ciucu pe Facebook.