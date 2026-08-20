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Pasajul Basarab se redeschide. Traficul va fi reluat complet din 7 septembrie, iar lucrările continuă până la finalul anului

Pasajul Basarab se redeschide. Traficul va fi reluat complet din 7 septembrie, iar lucrările continuă până la finalul anului
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Una dintre cele mai așteptate vești pentru bucureșteni. Se dă drumul la circulație pe Pasajul Basarab. Mesajul a fost anunțat astăzi pe site-ul Primăriei Capitalei. Traficul pe sensul Bd. Titulescu-Șos. Grozăvești al Pasajului Basarab va fi redeschis mâine, 20 august, dimineață, între orele 5:00 și 6:00, iar circulația se va desfășura în ambele direcții. Potrivit Primăriei Capitalei, marcajele au fost deja trasate, iar lucrările se vor muta pe celălalt sens, Grozăvești – Titulescu.

Din 7 septembrie traficul va fi deschis complet pe pasaj

În această etapă, echipele vor începe scanarea și frezarea asfaltului degradat, apoi vor face reparații și vor interveni la rosturile de dilatație, parapeți, stâlpi, borduri, longrinele de tramvai și sistemele de scurgere a apelor pluviale. Lucrările se desfășoară în două schimburi, inclusiv sâmbăta, iar autoritățile estimează că această etapă va fi finalizată până la 6 septembrie. Din 7 septembrie, traficul ar urma să fie redeschis complet pe pasaj.

Lucrările vor continua însă până la finalul anului, fără restricționarea traficului. Printre intervențiile care vor fi făcute se numără și înlocuirea vechilor parapeți ruginiți, operațiune care va fi realizată pe timpul nopții pentru a nu afecta circulația.

Pasajul Basarab a fost dat în folosință în perioada 2011-2012, însă nu a fost recepționat oficial. Din acest motiv, susține Primăria Capitalei, pasajul nu a putut beneficia corespunzător de lucrări de întreținere și s-a degradat în timp. Primarul general Ciprian Ciucu a deblocat situația administrativă care a durat aproximativ 15 ani, iar municipalitatea lucrează acum pentru punerea pasajului în siguranță și finalizarea recepției.

Ciucu spune că odată cu începerea școlii toate restricțiile de pe Pasajul Basarab se vor ridica

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat  weekend-ul trecut că lucrările la Pasajul Basarab continuă, după ce aproximativ 70 de muncitori au lucrat pe șantier. Asfaltarea a fost finalizată, iar echipele lucrează în prezent la rosturi și vopsesc tablierul metalic. În acest moment, sensul de mers dinspre Titulescu spre Grozăvești este închis, urmând ca, de săptămâna viitoare, lucrările să fie mutate pe celălalt sens.

Ciucu a precizat că, din 7 septembrie, odată cu începerea școlii, toate restricțiile vor fi ridicate, inclusiv cea privind circulația tramvaielor. Până la finalul anului vor mai exista doar restricții temporare, pe câte o bandă și pe distanțe scurte, de aproximativ 50–200 de metri.

„Pasajul Basarab – Circa 70 de muncitori pe șantier. Au terminat asfaltarea, acum lucrează la rosturi si vopsesc tablierul metalic. În prezent, este închis sensul de mers dinspre Titulescu spre Grozăvești. De săptămâna viitoare ne mutăm pe celălalt sens.

Din 7 septembrie, odată cu începerea școlii, toate restricțiile vor fi ridicate, inclusiv restricția de circulație a tramvaiului. Până la finalul anului, vor mai fi restricții temporare pe câte o bandă, pe distanțe scurte, de aproximativ 50–200 de metri.

Important este că circulația va fi reluată în luna Septembrie, dar lucrările vor continua pentru ca la final să putem recepționa această lucrare mare de infrastructură construită de mai bine de 15 ani”, a transmis Ciprian Ciucu pe Facebook.

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