Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anita Hipper, a declarat joi că Ucraina ar trebui să decidă singură când să organizeze alegeri, dar pe baza Constituției, a cadrului legislativ și a standardelor democratice.

„În ceea ce privește alegerile, Ucraina trebuie să decidă când să le organizeze, în deplină conformitate cu cadrul său juridic. UE este pregătită să sprijine Ucraina pe tot parcursul procesului electoral, în special în asigurarea respectării standardelor și cerințelor democratice relevante”, a precizat Anita Hipper.

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Aceste precizări vin după ce Mihailo Fedorov, fostul ministru al Apărării pentru care ucrainenii au ieșit în stradă pentru a-l repune în funcție, a cerut, într-un discurs din 18 august, organizarea de alegeri în Ucraina.

Potrivit celor mai recente sondaje de opinie realizate de Centrul de Cercetare Socis, la întrebarea cu privire la care este cel mai bun lider politic al Ucrainei, răspunsurile au conturat un clasament în care actualul președinte, Volodimir Zelenski, ocupă abia locul 9. Pe primul loc în acest top se află Mihailo Fedorov, urmat de Valerii Zalujnîi și Kirilo Budanov.

Mesajul UE vine în contextul în care apar tot mai multe presiuni, atât pe plan intern, cât și pe plan extern, pentru organizarea de alegeri prezidențiale în Ucraina. Cu toate acestea, Constituția ucraineană și cadrul său legal interzic în mod explicit organizarea alegerilor naționale pe durata legii marțiale cu scopul de a proteja integritatea statului, procesul democratic și siguranța cetățenilor în situații de agresiune militară.

În februarie 2025, Parlamentul Ucrainei a adoptat o rezoluție prin care a reafirmat decizia de a nu organiza alegeri până când legea marțială nu va fi ridicată și a garantat totodată continuarea mandatului lui Zelenski. Partidele de opoziție și societatea civilă din Ucraina au susținut în mod unitar această decizie pentru a evita fragmentarea țării.