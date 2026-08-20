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O dronă rătăcită s-a prăbușit într-o secție de poliție din Turcia

O dronă rătăcită s-a prăbușit într-o secție de poliție din Turcia
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Un obiect zburător fără pilot, care s-a dovedit a fi o dronă rătăcită, s-a prăbușit marți în curtea unei secții de poliție din Turcia, în provincia Trabzon, au raportat autoritățile locale.

Incidentul a avut loc marți, în jurul orei locale 16:00. Nu au fost raportate victime, dar au fost avariate patru mașini și  s-au spart ferestrele secției de poliție și a firmei din apropiere.

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Ce au aflat autoritățile: Era o dronă rătăcită

Autoritățile au securizat locul și au lansat investigații pentru a afla mai exact proveniența dronei, relatează Turkiye Today

Guvernatorul provinciei, Tahir Sahin, a venit în vizită la locul prăbușirii.

Resturile dronei au fost colectate pentru a fi supuse investigației.

Anchetatorii urmează să stabilească și proveniența dronei

„Informațiile vor fi furnizate după ce investigarea provenienței aeronavei va fi finalizată”, a spus Sahin.

Incidentul are loc după ce o altă dronă s-a prăbușit pe coasta turcă a Mării Negre în ultimele săptămâni. Ultima oară, autoritățile au aflat că drona era rusească, de tip Gerbera, după ce au investigat fuselajul.

Sursa Foto: Anadolu Agency

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