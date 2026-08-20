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Artizanul PNRR, USR-istul Cristian Ghinea, nou derapaj suburban: „Procurori pesediști jegoși / FMM”

Artizanul PNRR, USR-istul Cristian Ghinea, nou derapaj suburban: „Procurori pesediști jegoși / FMM”
Sursa foto: Mediafax Foto
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Useriștii continuă seria atacurilor la adresa social-democraților, de data aceasta cu un limbaj suburban, nedemn de o persoană publică. Artizanul PNRR, Cristian Ghinea, politician și expert în politici publice, cunoscut pentru implicarea sa activă în reforma și dezvoltarea României, așa cum se prezintă în online, se folosește de cazul Pașca pentru a-i jigni pe anchetatorii care s-au ocupat de dosar, numindu-i „procurori pesedişti jegoşi”. Ghinea nu este la primul derapaj verbal. El l-a jignit pe Marius Voineag, adjunctul Parchetului General și fost șef DNA, și l-a atacat în termeni duri pe președintele Nicușor Dan.

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„Procurori pesedişti jegoşi. CSM-ule, vezi că am violat puțin justiția cu opinia asta. Fmm” a scris Cristian Ghinea pe Facebook.

Useristul Ghinea a distribuit o postare a lui Viorel Pașca, în care acesta critică acțiunile DIICOT, după declanșarea scandalului azilelor din Bihor.

„Erau doi frați la Dumbrava, necăjiți, în vârstă și bolnavi, nu aveau pe nimeni și pentru că aveau și retard mental, la solicitarea DGASPC, am acceptat să-i fim tutore unuia dintre ei.
Se aveau doar unul pe altul și își petreceau împreună ultima parte a vieții lor, fără grija zilei de mâine, ajutați fiind de mulți care au ales să ne fie alături.
A venit însă ziua fatidică în care cei de la DIICOT au decis în dreptul lor fără să întrebe pe cineva, pe unul dintre ei care țipa și se zbătea să nu fie despărțit de celălalt, l-au dus la secția de psihiatrie a unui spital din Oradea. Pe celălalt l-au dus într-altă parte, nu știm unde, în ce județ sau la ce instituție.
Cei de la spitalul din Oradea au decis că bolnavul în cauză nu necesită internare și având în vedere că noi îi suntem tutore, ne-au sunat să mergem să-l aducem acasă.
În condițiile în care am fost încătușați , închiși, cu poprire pe tot, pentru că i-am îngrijit, ce ar trebui să facem acum?
Și dacă acesta ar veni la Dumbrava, n-ar fi normal ca și fratele, trimis cine știe unde, să fie cu el?”, se întreabă Viorel Pașca.

Cristian Ghinea, o serie de derapaje verbale

Drama descrisă de Viorel Pașca a fost speculată de Cristian Ghinea și folosită pentru a-i ataca pe procurorii DIICOT.
De altfel, Cristian Ghinea nu este la prima abatere de acest fel. El a atras critici dure și reacții oficiale din partea CSM și a mediului academic după ce l-a jignit pe Marius Voineag, adjunctul Parchetului General și fost șef DNA, și l-a atacat în termeni duri pe președintele Nicușor Dan.

Cristian Ghinea l-a numit pe Marius Voineag „gibon borfaș”, „ticălos”, „psihopat”, „cocalar” și „manelist”. El a spus despre magistrat că „urinează pe spiritul legii”.

Tot Ghinea a lansat o serie de calificative dure la adresa președintelui Nicușor Dan, numindu-l un „personaj disfuncțional” și susținând că este „pus pe distrugere” pentru a slăbi partidele parlamentare

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