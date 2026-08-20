Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că Guvernul a aprobat programul Tech UpRomania, cu un buget de 1,05 miliarde de euro pentru ca tehnologia românească să treacă de la idee la produs și producție. Programul va finanța proiecte cu valori cuprinse între 5 și 50 de milioane de lei, în domenii strategice precum inteligența artificială și microelectronica, biotehnologia, energia și tehnologiile climatice, spațiul și sistemele autonome, materialele avansate și securitatea cibernetică.

1,05 mld. EUR pentru ca tehnologia românească să treacă de la idee la produs și producție

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„Guvernul a aprobat astăzi TechUp România, un nou program de amploare inițiat și construit de Ministerul Finanțelor, cu un buget de aproximativ 1,05 miliarde de euro, pentru proiecte între 5 și 50 de milioane de lei. Finanțăm domenii strategice precum inteligența artificială și microelectronica, biotehnologia, energia și tehnologiile climatice, spațiul și sistemele autonome, materialele avansate și securitatea cibernetică.

România are cercetători, ingineri și antreprenori foarte buni, dar prea multe tehnologii se opresc între laborator și piață.

TechUp schimbă această logică: pentru prima dată, cercetarea, dezvoltarea prototipului, validarea și investiția în capacitatea de producție sunt puse într-un singur parcurs de finanțare. Compania solicitantă depune o singură cerere pentru cele două componente, iar pentru cercetare-dezvoltare poate primi un avans de până la 30%”, a transmis Alexandru Nazare pe Facebook.

Programul va avea două transee, în funcție de stadiul în care se află compania și tehnologia dezvoltată.

Pentru antreprenorii care au tehnologia, dar au nevoie de capital și validare, finanțarea poate fi completată prin venture capital (fonduri care investesc în companii cu potențial mare de creștere) sau business angels (investitori privați care aduc atât capital, cât și experiență și know-how);

Pentru companiile mature există un traseu dedicat, care le permite să ducă tehnologia până la producție. În același timp, proprietatea intelectuală rămâne în compania care dezvoltă tehnologia, astfel încât antreprenorul să păstreze un activ valoros pentru viitoarele runde de finanțare.

TechUp face parte, potrivit ministrului interimar, din arhitectura de relansare economică inițiată și construită de Ministerul Finanțelor și adoptată în luna februarie, prin care autoritățile urmăresc orientarea capitalului către investiții productive, tehnologie și companii românești cu valoare adăugată mare.

„În aceeași logică am creat cadrul pentru scheme dedicate investițiilor productive, materiilor prime critice, tehnologiilor net-zero, industriei de apărare, convergenței regionale, turismului, digitalizării și românilor din diaspora care vor să investească acasă.

Miza este să reducem una dintre principalele vulnerabilități ale ecosistemului nostru de inovare: decalajul dintre cercetare, validare tehnologică și piață. Vrem să folosim mai bine capitalul uman românesc și să construim în România tehnologie, proprietate intelectuală, companii și capacități de producție competitive”, mai spune el.

Nazare a sintetizat obiectivulprogramului prin mesaul: De la laborator la fabrică. De la idee la proprietate intelectuală. De la prototip la produs.

„Prin TechUpRomania, statul nu doar distribuie resurse, ci mobilizează capital privat și creează condițiile pentru ca tehnologiile dezvoltate în România să devină afaceri și capacități industriale cu impact asupra economiei”, subliniază el.

În termen de 45 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern, Ministerul Finanțelor ar urma să publice Ghidul solicitantului și Ghidul de plată, cu regulile privind eligibilitatea, evaluarea, monitorizarea și acordarea avansurilor, granturilor și facilităților fiscale. Data de la care companiile vor putea depune cererile de finanțare și bugetul anual disponibil vor fi anunțate ulterior.