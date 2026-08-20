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Donald Tusk cere Germaniei să oprească ancheta penală împotriva ucrainenilor care au distrus gazoductul Nord Stream 2

Donald Tusk cere Germaniei să oprească ancheta penală împotriva ucrainenilor care au distrus gazoductul Nord Stream 2
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Donald Tusk a evidențiat joi, în cadrul unui interviu, sprijinul pentru sabotarea gazoductului Nord Stream 2 din Marea Baltică și a îndemnat autoritățile de la Berlin să renunțe la procesul penal intentat împotriva ucrainenilor care au avariat conducta de gaz. De asemenea, mesajul premierului polonez arată că distrugerea infrastructurii rusești a fost un act legitim de autoapărare și mută vina morală și politică asupra Germaniei pentru că a finanțat acest proiect.

Premierul Poloniei a precizat că țara sa a considerat mereu cele două conducte Nord Stream drept o amenințare directă la adresa securității Europei de Est, deoarece acestea permiteau Rusiei să livreze gaz direct în Germania. Acest lucru nu a făcut decât să crească dependența energetică a Berlinului față de Moscova.

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Tusk a criticat deschis deciziile anterioare ale Germaniei, în special politicile fostului cancelar Angela Merkel, de a construi aceste gazoducte în ciuda avertismentelor repetate din partea celorlalte țări europene. De asemenea, acesta a precizat că adevărata rușine aparține celor care au creat dependența de gazul rusesc, nu celor care au oprit-o.

„Mă preocupă un lucru, lucru care nu este corect. Că există o țară care este responsabilă pentru dependența Europei față de gazul rusesc și vorbesc despre Germania.

Polonia, și nu contează cine a fost prim-ministrul, de asemenea, când eram șeful Consiliului European, am făcut tot posibilul pentru a împiedica Nord Stream 2 să devină o realitate și pentru a face posibilă independența Europei față de aprovizionarea cu gaze rusești. Germania avea o altă opinie la vremea respectivă. Și-au schimbat opinia, prea târziu.

Dar, cu siguranță, Germania nu ar trebui să-i urmărească pe cei care, într-o situație în care țara lor a fost atacată, iar Rusia s-a dovedit a fi un agresor, întreprind cutare sau cutare acțiune. Eu aș… Nu, nu-mi voi schimba părerea aici. Cred că ar trebui să le fie rușine nu celor care au început Nord Stream 2, ci celor care l-au construit”, a declarat Donald Tusk.

Aceste declarații nu sunt doar retorică, ci reflectă tensiuni diplomatice mai profunde între Polonia și Germania. În urma unei anchete cu privire la sabotarea proiectului Nord Stream din Marea Baltică, procurorii germani au emis mandate europene de arestare pe numele a doi scafandri ucraineni bănuiți că au închiriat un iaht și au plasat explozibili în Marea Baltică în septembrie 2022.

Atunci când Germania a cerut Poloniei extrădarea lui Volodimir Z., unul dintre ucrainenii implicați în operațiunea de sabotare, care locuia în Varșovia, autoritățile poloneze au tergiversat procedurile și i-au permis acestuia să părăsească țara. Ulterior, un tribunal din Varșovia a blocat oficial extrădarea acestuia către Germania.

Tensiunile s-au reaprins după ce suspectul ucrainean a fost arestat în Croația, unde Germania încearcă din nou să obțină extrădarea și judecarea lui. Un alt suspect ucrainean, Serhi K., considerat coordonatorul grupului, a fost deja extrădat din Italia și trimis în judecată de procurorii germani.

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