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Radu Miruță a postat noi imagini cu momentul în care drona maritimă de lângă Neptun Deep este lovită de avionul F-16

Ruxandra Radulescu
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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a postat pe Facebook, un clip care surprinde momentul în care drona maritimă din apropierea Neptun Deep este lovită de armata română.

„Video-ul exploziei dronei marine de astăzi, de lângă platforma Neptun Deep. România își protejează interesele. Felicitări specialiștilor EOD (Explosive Ordnance Disposal) ai Armatei Române! Excelentă cooperarea cu Garda de Coastă”, a transmis ministerul Apărării.

Drona nu era de proveniență ucraineană

O dronă marină încărcată cu explozibil a fost distrusă în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, a anunțat că incidentul a avut loc astăzi, 20 august, la 80 de mile est de Constanța.

Drona se afla la câteva sute de metri de lucrările pentru extracția gazelor. MApN a decis intervenția pentru protejarea oamenilor și a infrastructurii. Autoritățile ucrainene au confirmat că drona nu provenea din Ucraina.

Drona a fost semnalată la ora 6:28

Ministerul Apărării Naționale a transmis că drona maritimă aflată în derivă a fost semnalată la ora 06:28.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit, joi, 20 august, în cazul unei drone maritime de mici dimensiuni aflate în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 mile marine est de Constanța. Una dintre aeronave a angajat ținta și a executat foc cu tunul de bord asupra acesteia, ținta fiind lovită.

Prezența dronei maritime aflate în derivă a fost semnalată în jurul orei 06.28 de o navă comercială.

O navă a Gărzii de Coastă, cu o echipă EOD a Forțelor Navale Române la bord, se deplasează către zona în care se află drona maritimă, pentru efectuarea de verificări. Misiunea este în desfășurare. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile”, a anunțat MApN.

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