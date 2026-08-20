Prima pagină » Știri externe » Un primar din Italia le-a interzis bicicliștilor să mai circule în centrul orașului după ce a fost lovit de o bicicletă

Un primar din Italia le-a interzis bicicliștilor să mai circule în centrul orașului după ce a fost lovit de o bicicletă

Un primar din Italia le-a interzis bicicliștilor să mai circule în centrul orașului după ce a fost lovit de o bicicletă
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Primarul orașului italian Como a declanșat o controversă privind interzicerea bicicletelor în centrul istoric fortificat al orașului de pe malul lacului, după ce a fost lovit de o bicicletă electrică.

Interdicția impusă de Alessandro Rapinese, care intră în vigoare în septembrie, vizează aproximativ 30 de străzi.

Sondaj Gândul

Ești de acord cu tăierea burselor sociale pentru elevi de către Guvernul Bolojan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Regula aspră pentru toți bicicliștii

Indiferent de biciclete electrice sau cele de  serviciu, bicicliștii vor fi nevoiți să coboare de pe bicicletă și să meargă pe jos prin zonele vizate.

Primarul a fost imediat criticat. Grupurile de locuitori și politicieni din toate sectoarele publice l-au acuzat pe edil că duce o vendetă personală împotriva bicicliștilor.

Activiștii au lansat o petiție prin care îi cer să anuleze interdicția, iar bicicliștii intenționează să se deplaseze cu bicicleta pe străzile specificate la mijlocul lunii septembrie, în semn de protest. Rapinese a declarat că-și va apăra decizia:

„Am fost acuzat că am adoptat această măsură pentru că am fost lovit de o bicicletă electrică – cu siguranță, este adevărat. Oamenii acționează pe baza propriilor experiențe și știu cum este să fii lovit de una dintre aceste bestii.”

„Vendetă personală”? Explicația primarului

Accidentul a avut loc în iunie, în timp ce Rapinese ieșea din primărie, ironic, imediat după ce conducerea sa se întâlnise pentru a discuta o măsură de restricționare a traficului în centru.

Vinovatul nu a fost dezvăluit. Rapinese a declarat că interdicția a fost necesară pentru siguranța publică, mai ales într-un loc aglomerat de turiști.

Măsura se aplică tuturor bicicletelor, deoarece codul rutier italian nu face distincție între bicicletele electrice și cele tradiționale.

Și trotinetele au fost interzise

Trotinetele electrice închiriate au fost interzise în centrul orașului Como în 2022. Măsura va afecta în special curierii și proprietarii de magazine care depind de aceștia pentru aprovizionare.

Unii critici spun că primarul ar trebui să își concentreze atenția asupra combaterii comportamentului imprudent al șoferilor, mai degrabă decât asupra incriminării bicicliștilor, potrivit The Guardian 

Sursa Foto: Envato

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Donald Tusk cere Germaniei să oprească ancheta penală împotriva ucrainenilor care au distrus gazoductul Nord Stream 2
19:00
Donald Tusk cere Germaniei să oprească ancheta penală împotriva ucrainenilor care au distrus gazoductul Nord Stream 2
TENSIUNI Coreea de Nord a lansat 10 rachete în Marea Japoniei, după ce a respins oferta lui Trump de reluare a relațiilor diplomatice
17:55
Coreea de Nord a lansat 10 rachete în Marea Japoniei, după ce a respins oferta lui Trump de reluare a relațiilor diplomatice
FLASH NEWS Uniunea Europeană susține organizarea alegerilor în Ucraina pe timp de război, dar spune că decizia finală trebuie să vină de la Kiev
17:39
Uniunea Europeană susține organizarea alegerilor în Ucraina pe timp de război, dar spune că decizia finală trebuie să vină de la Kiev
FLASH NEWS Ursula von der Leyen condamnă incidentul cu dronă de la Neptun Deep. Ce spune șefa Comisiei Europene despre intențiile Rusiei
17:02
Ursula von der Leyen condamnă incidentul cu dronă de la Neptun Deep. Ce spune șefa Comisiei Europene despre intențiile Rusiei
FLASH NEWS O dronă rătăcită s-a prăbușit într-o secție de poliție din Turcia
15:58
O dronă rătăcită s-a prăbușit într-o secție de poliție din Turcia
MILITAR Reacții din presa internațională după ce o dronă maritimă a fost distrusă de un F-16 românesc, iar o altă dronă s-a prăbușit în Tulcea
15:24
Reacții din presa internațională după ce o dronă maritimă a fost distrusă de un F-16 românesc, iar o altă dronă s-a prăbușit în Tulcea
Mediafax
Alertă la Neptun Deep! OMV Petrom, PRIMA REACȚIE după incidentul cu drona marină din apropierea platformei
Digi24
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea
Cancan.ro
Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar? Tânărul de 28 de ani trăia o dramă
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Adevarul
Autostrada Moldovei, traseul complet. Ce tronsoane au fost deschise și ce se inaugurează în 2026, pe A7 Ploiești - Siret
Mediafax
IREAL! Un al doilea război ar putea izbucni la granița României
Click
S-au întors în România după ani de Italia, dar au rezistat doar 3 luni. Ce i-a făcut să plece din nou: „Am dormit un an în bucătărie”
Digi24
Iubitul lui Hayden Panettiere, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii: „Nu a dat semne de emoţie”
Cancan.ro
Vlogger olandez, scandalizat de ce a pățit în restaurantul lui Dani Oțil din București: 'M-au obligat să..'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Marian Godina a demisionat din Poliție. Care e motivul și ce va face în continuare
Descopera.ro
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vreau să te dezbrac si să te arunc în zăpadă!
Descopera.ro
Un gândac vechi de 100 de milioane de ani nu seamănă cu niciun alt animal viu sau dispărut
CONTROVERSĂ Pîslaru a măcelărit legea salarizării. A scăzut valoarea de referință de la 4.320 de lei la 4.100 și într-un final, la 4.000. Gândul prezintă proiectul de lege și efectele în lanț pentru veniturile bugetarilor
19:32
Pîslaru a măcelărit legea salarizării. A scăzut valoarea de referință de la 4.320 de lei la 4.100 și într-un final, la 4.000. Gândul prezintă proiectul de lege și efectele în lanț pentru veniturile bugetarilor
FLASH NEWS Nazare anunță că tehnologia românească va trece „de la idee la produs și producție” prin programul TechUp Romania. Când va fi lansat
18:42
Nazare anunță că tehnologia românească va trece „de la idee la produs și producție” prin programul TechUp Romania. Când va fi lansat
ANCHETĂ Oana Ţoiu a informat aliaţii NATO despre drona cu explozibil detectată joi. România a fost invadată de 27 de astfel de dispozitive, în 2026
18:26
Oana Ţoiu a informat aliaţii NATO despre drona cu explozibil detectată joi. România a fost invadată de 27 de astfel de dispozitive, în 2026
SCANDALOS Artizanul PNRR, USR-istul Cristian Ghinea, nou derapaj suburban: „Procurori pesediști jegoși / FMM”
18:14
Artizanul PNRR, USR-istul Cristian Ghinea, nou derapaj suburban: „Procurori pesediști jegoși / FMM”
FLASH NEWS Alertă alimentară la Lidl. Produsul retras de urgență de pe raft, prezent în 122 de magazine
18:12
Alertă alimentară la Lidl. Produsul retras de urgență de pe raft, prezent în 122 de magazine
FLASH NEWS Guvernul demis a aprobat Contractul CFR pentru perioada 2026-2030, în ciuda avizelor negative. Cum va fi finanțată infrastructura feroviară
17:07
Guvernul demis a aprobat Contractul CFR pentru perioada 2026-2030, în ciuda avizelor negative. Cum va fi finanțată infrastructura feroviară

Cele mai noi

Trimite acest link pe