Primarul orașului italian Como a declanșat o controversă privind interzicerea bicicletelor în centrul istoric fortificat al orașului de pe malul lacului, după ce a fost lovit de o bicicletă electrică.

Interdicția impusă de Alessandro Rapinese, care intră în vigoare în septembrie, vizează aproximativ 30 de străzi.

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Regula aspră pentru toți bicicliștii

Indiferent de biciclete electrice sau cele de serviciu, bicicliștii vor fi nevoiți să coboare de pe bicicletă și să meargă pe jos prin zonele vizate.

Primarul a fost imediat criticat. Grupurile de locuitori și politicieni din toate sectoarele publice l-au acuzat pe edil că duce o vendetă personală împotriva bicicliștilor.

Activiștii au lansat o petiție prin care îi cer să anuleze interdicția, iar bicicliștii intenționează să se deplaseze cu bicicleta pe străzile specificate la mijlocul lunii septembrie, în semn de protest. Rapinese a declarat că-și va apăra decizia:

„Am fost acuzat că am adoptat această măsură pentru că am fost lovit de o bicicletă electrică – cu siguranță, este adevărat. Oamenii acționează pe baza propriilor experiențe și știu cum este să fii lovit de una dintre aceste bestii.”

„Vendetă personală”? Explicația primarului

Accidentul a avut loc în iunie, în timp ce Rapinese ieșea din primărie, ironic, imediat după ce conducerea sa se întâlnise pentru a discuta o măsură de restricționare a traficului în centru.

Vinovatul nu a fost dezvăluit. Rapinese a declarat că interdicția a fost necesară pentru siguranța publică, mai ales într-un loc aglomerat de turiști.

Măsura se aplică tuturor bicicletelor, deoarece codul rutier italian nu face distincție între bicicletele electrice și cele tradiționale.

Și trotinetele au fost interzise

Trotinetele electrice închiriate au fost interzise în centrul orașului Como în 2022. Măsura va afecta în special curierii și proprietarii de magazine care depind de aceștia pentru aprovizionare.

Unii critici spun că primarul ar trebui să își concentreze atenția asupra combaterii comportamentului imprudent al șoferilor, mai degrabă decât asupra incriminării bicicliștilor, potrivit The Guardian .

Sursa Foto: Envato