Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a declarat joi, la Realitatea Plus, că sporul acordat angajaților implicați în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) va dispărea, odată cu încheierea PNRR. Potrivit fostului ministru PSD, cei care încasează în prezent acest spor nu vor mai primi banii începând din septembrie.

Florin Manole a vorbit despre sistemul de sporuri din România, pe care l-a descris drept „foarte complex” și aproape unic la nivelul UE.

„Ideea scăderii anvelopei sporurilor era și în legea din 2017, până la 30%, și acum este de la 30 % la 20%. Ideea plafonării sporurilor nu este greșită, dacă sporurile permanente, mai ales, sunt introduse în salariu de bază (…) Noi trebuie să depășim nivelul ăla și, atunci când am lucrat eu în Ministerul Muncii, această idee, care este și în jalonul PNRR, era avută în vedere. Doar că am lucrat atunci și sunt convins că echipa Ministerului Muncii a încercat să facă asta și acum, prin introducerea sporurilor în salariul de bază, astfel încât salariatul să nu simtă o diferență în minus”, a declarat fostul ministru.

Manole: „Sporul de PNRR nu va mai exista”

Social-democratul a subliniat însă că există sporuri care vor dispărea indiferent de adoptarea legii salarizării. Acesta a dat drept exemplu sporul pentru activitatea legată de PNRR.

„Sigur, vor fi unele sporuri care vor dispărea, indiferent dacă această lege va apărea sau nu, această nouă lege, indiferent dacă ne place sau nu. Și vă dau un exemplu foarte ușor de înțeles: sporul de PNRR nu va mai exista pentru că nu va mai exista PNRR și atunci cei care astăzi au spor de PNRR și care câștigă niște bani nu îi vor mai câștiga în septembrie. Dar asta este normal, pentru că nu mai e PNRR-ul”, a mai spus el.