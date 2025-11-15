The New York Times a publicat la aproape o săptămână de la începerea scandalului privind dezvăluirile despre scandalul de corupție din Ucraina care amenință sprijinul pentru Zelenski atât în țară, cât și în străinătate au fost The New York Times.

Dacă în timpul campaniei sale electorale, președintele Volodimir Zelenski și-a creat imaginea „unui lider care va lupta cu oligarhii” și împotriva autoritarismului rusesc al lui Vladimir Putin.

Ucraina ar putea fi condusă de o „camarilă” la fel de oligarhică ca cea din Rusia

Acum, după aproape șapte ani, mulți ucraineni consideră că Zelenski acționează într-un „cerc mic, închis, lipsit de reguli”. Un oficial ucrainean anti-corupție este investigat pentru posibilă scurgere de informații în cazul Mindich, relatează procurorul șef. Pe 10 noiembrie 2025, procurorii Biroului Național Anticorupție au făcut percheziții la domiciliul omului de afaceri Timur Mindich, un aliat și prieten apropiat al președintelui Volodimir Zelenski. Acesta este acuzat că a spălat 100 de milioane de dolari în sectorul energetic.

Pe 12 noiembrie, ministrul ucrainean al Energiei, Svitlana Hrynchuk, care a stat la masă cu Ddonald Trump, a demisionat din funcție. Iar Igor Kolomoiski, un magnat petrolier și media aliat cu Zelenski, a fost arestat pentru fraudă financiară în 2023. Cu patru ani înainte, i-a sponsorizat campania candidatului Zelenski pentru că nu-l mai voia pe Poroșenko.

Numele ministrului Justiției, Galușcenko, care a fost ministru al Energiei din aprilie 2021 până în iulie 2025, apare în scandalul care a zgudiut Ucraina în ultimele zile. În cadrul operațiunii NABU – numită „Midas” – au avut loc peste 70 de percheziții, iar înregistrările conversațiilor au fost făcute publice.

Banii pentru apărare de la SUA erau „spălați”

Pe 10 noiembrie, NABU a efectuat percheziții la domiciliul lui Galușcenko și la Energoatom, în timpul cărora au fost găsiți saci cu bani. Autoritățile au confiscat peste 4 milioane de dolari din casele suspecților.

Potrivit rapoartelor din presa din Ucraina, acestea ar fi putut fi fonduri din ajutorul internațional, acordat Ucrainei în timpul războiului. În fotografiile făcute în timpul raidurilor se pot observa dolari americani înveliți în benzi de rezervă ale Rezervei Federale.

Ucraina se crede „stat de drept” și vrea în UE, dar justiția ucraineană este „pângărită”

Oficiul Procurorului Special Anti-Corupție din Ucraina (SAPO) investighează acuzațiile că adjunctul său, Andriy Synyuk, a scurs informații într-un caz de corupție de amploare către compania națională de energie nucleară Energoatom, a declarat târziu pe 13 noiembrie procurorul șef anti-corupție al Ucrainei, Oleksandr Klymenko.

Declarația urmează rapoartelor conform cărora fostul partener de afaceri al președintelui Volodimir Zelenski, Timur Mindich, a fost avertizat despre posibile percheziții și a părăsit țara înainte.

Zelenski știa că va porni un „scandal major”. Dar tot se credea „campion al Occidentului”

Președintele Volodimir Zelenski știa că un scandal major în domeniul energiei care implică aliații săi era pe cale să izbucnească și a încercat să dea vina în altă parte, potrivit fostului șef al Ukrenergo, recent arestat, fiind acuzat că nu a protejat infrastructura Ucrainei de atacurile rusești.

„Biroul Președintelui a simțit că această investigație era iminentă,” a declarat Volodimir Kudrițki, fostul CEO al Ukrenergo, pentru Kyiv Independent pe 10 noiembrie, într-un interviu exclusiv.

„Au vrut să găsească rapid un țap ispășitor, sperând să prevină această furtună de rahat.”, informează The Kyiv Independent .

Zelenski făcea glume pe seama politicienilor corupți. Acum, pare că a devenit unul dintre ei

Dezvăluirile îl compromit pe Zelenski. Îi compromit șansele de a fi reales la viitoarele alegeri prezidențiale după ce s-a pretins a fi un lider care va curăța țara de corupție și va lupta împotriva oligarhilor corupți. El condamna corupția la nivel înalt încă din vremea când era comedian și făcea glume pe seama politicienilor care furau din bogățiile țării.

„Este posibil să ajungi președinte și să nu furi? Este o întrebare retorică și nimeni n-a încercat pe departe”, a spus Zelenski, care are acum un partener de afaceri care a șifonat și spălat 100 de milioane de dolari din compania națională de energie nucleară, fiind implicată în fraude financiare.

Ucrainenii au de suferit în timp ce camarila lui Zelenski se îmbogățește

Cercul interior al lui Zelenski este acum sub investigație. Investigatorii susțin că în anturajul lui Zelenski predomină „crima organizată” în timp ce mii de soldați ucraineni se sacrifică pe front, în Donbas, pentru ca Ucraina să adere la UE și NATO, pentru a deveni statul de drept ce respinge modelul de stat autoritar și oligarh din Federația Rusă.

Milioane de ucraineni trăiesc în întuneric, din cauza penelor de curent zilnice provocate de atacurile rusești. Iar compania care ar trebui să mențină infrastructura electrică este asociată cu Mindich.

Sursa Foto: Arhiva Gândul

