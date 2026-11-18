Vladimir Putin și Xi Jinping și-au coordonat mesajele înaintea celui mai așteptat moment diplomatic al anului. În cadrul întâlnirii bilaterale dintre cei doi lideri, înainte de sosirea lui Donald Trump în China, dar și pe scena summitului APEC din Shenzhen, președintele chinez Xi Jinping a lansat un apel ferm împotriva protecționismului comercial, în timp ce omologul rus, Vladimir Putin, a criticat dur sancțiunile occidentale. Deși nu s-a menționat explicit Europa, mesajul celor doi șefi de stat a fost transmis în special pentru țările europene, relatează Reuters.

Aceste declarații vin cu doar o zi înainte de întâlnirea trilaterală istorică, cu miză uriașă, la care va participa și Donald Trump. Această premieră diplomatică îi va aduce la aceeași masă pe cele trei mari puteri globale pentru a discuta subiecte care includ războiul din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu, până la tarife vamale și securitatea nucleară.

Vladimir Putin și Xi Jinping au criticat protecționismul și sancțiunile occidentale în cadrul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific cu câteva ore înainte ca Trump să aterizeze în China.

Președintele Chinei l-a întâmpinat personal pe Trump la aeroport, fiind prima dată când un lider chinez încalcă protocolul și face acest lucru. Xi a replicat gestul făcut de Trump la baza comună Andrews în timpul vizitei din SUA din septembrie, când s-au și văzut ultima dată. Cei doi lideri au fost văzuți în timp ce s-au îmbrățișat scurt și au schimbat câteva cuvinte înainte de a se îndrepta spre coloanele lor de mașini.

„China este o țară a etichetei și are o tradiție a curtoaziei reciproce”, a declarat Xi, citat de agenția de știri de stat Xinhua. Acesta a adăugat că așteaptă cu nerăbdare să discute despre relațiile China-SUA, cooperarea Asia-Pacific și peisajul global.

Ulterior, președinții chinez și american i s-au alăturat lui Putin și altor lideri în clădirea unde se desfășoară summitul.

Întâlnirea de joi dimineața este comparată pe larg de presă, dar și de analiștii politici, cu Conferința de la Ialta din 1945 dintre SUA, Marea Britanie și Uniunea Sovietică, care s-a soldat cu trasarea sferelor de influență și a ordinii mondiale după cel de-al Doilea Război Mondial.

De asemenea, această întâlnire a stârnit îngrijorări în rândul capitalelor europene și ale celor asiatice, care se tem din ce în ce mai mult că cele trei mari puteri ale lumii le vor ignora interesele.

În discursul său de deschidere, Xi a îndemnat la susținerea a ceea ce a numit „comerț liber și deschis”, încercând să prezinte țara sa ca un partener stabil pe scena mondială, spre deosebire de SUA, care au majorat tarifele vamale și au adoptat o politică externă mai puternică sub Trump.

Remarcile lui Xi au venit după ce Washingtonul a anunțat restricții suplimentare privind accesul Chinei la cipuri avansate de inteligență artificială de la companii precum Nvidia, ceea ce ar putea complica și mai mult armistițiul comercial cu Beijingul.

„Trebuie să susținem cu fermitate sistemul comercial multilateral bazat pe reguli, având în centrul său Organizația Mondială a Comerțului, să sprijinim comerțul și investițiile libere și deschise”, a declarat Xi în fața unui public format din directori de afaceri.

Partenerii comerciali occidentali au criticat China pentru că înregistrează surplusuri comerciale anuale de peste 1 trilion de dolari prin politici care sprijină sectorul său manufacturier în detrimentul consumatorilor săi.

Beijingul susține că modelul său de creștere este potrivit pentru o economie care încă ajunge din urmă cele mai bogate țări din lume, însă Washingtonul, Bruxelles-ul și alții sunt îngrijorați de dominația lanțului de aprovizionare al Chinei, care oferă țării un avantaj geopolitic și spun că politicile sale le amenință industriile și locurile de muncă.

Vladimir Putin, care și-a susținut discursul după cel al președintelui chinez, a descris puterile occidentale drept „foști hegemoni”. Acesta a susținut că Europa se află într-un „declin uimitor”, iar sancțiunile anti-ruse impuse după invazia Ucrainei s-au întors împotriva sa.