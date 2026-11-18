Comisia Europeană (CE) a adoptat, miercuri, un pachet de propuneri legislative menite să ofere Ucrainei un sprijin financiar suplimentar de până la 45 de miliarde de euro în 2027. Noile fonduri vin în completarea celor 45 de miliarde de euro deja programate pentru anul viitor ca a doua tranșă din pachetul european de 90 de miliarde de euro destinat anilor 2026 și 2027.

„Astăzi, Comisia Europeană a adoptat un pachet de propuneri legislative menite să ofere Ucrainei un sprijin financiar suplimentar de până la 45 de miliarde de euro în 2027, contribuind astfel la acoperirea deficitului de finanțare al țării, estimat la 70 de miliarde de euro pentru anul viitor.“, se arată într-un comunicat al Executivului european.

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Potrivit sursei citate, aceste propuneri vin în continuarea sprijinului acordat Ucrainei de către UE, în valoare de 90 de miliarde de euro, pentru anii 2026 și 2027, și „reafirmă angajamentul continuu al Uniunii de a sprijini Ucraina în fața războiului de agresiune pe care Rusia îl duce în prezent.“

„Europa va continua să asigure un sprijin maxim Ucrainei și să exercite o presiune maximă asupra Rusiei. Am acordat sprijin vital Ucrainei pe tot parcursul acestui război. Și vom continua să ajutăm Ucraina să-și protejeze populația și infrastructura de atacurile Rusiei. Și să menținem deschise școlile și spitalele în timp ce Rusia lansează drone și rachete asupra orașelor ucrainene. Pentru anul 2026, nevoile Ucrainei sunt acoperite. Iar astăzi propunem o sumă suplimentară de 45 de miliarde de euro pentru a acoperi două treimi din nevoile sale pentru anul 2027. Împreună cu partenerii noștri internaționali, vom consolida Ucraina. Atât timp cât va fi necesar pentru a ajunge la o pace justă și durabilă.”, a transmis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Pachetul legislativ cuprinde:

O propunere de instituire a unui instrument de sprijin coordonat pentru Ucraina, care prevede acordarea unui nou împrumut de până la 45 de miliarde de euro, ce urmează să fie finanțat prin împrumuturi pe piețele de capital.

O propunere de modificare a actualului regulament privind cadrul financiar multianual, care permite bugetului UE să garanteze noul împrumut.

Stimulente pentru partenerii internaționali în vederea acordării unui sprijin financiar suplimentar Ucrainei, prin propuneri de modificare a actualului Mecanism de sprijin pentru Ucraina și a Mecanismului de cooperare în materie de împrumuturi pentru Ucraina.

Sprijinul propus, în valoare de 45 de miliarde de euro, va lua forma unui împrumut cu recurs limitat. Asta înseamnă că Ucraina va fi obligată să ramburseze suma împrumutată doar după ce va primi despăgubiri de război din partea Rusiei, precizează CE.

Sprijinul propus ar urma să fie structurat în două componente, cu până la 25 de miliarde de euro alocate asistenței militare și până la 20 de miliarde de euro acordate sub formă de sprijin bugetar general.

„Sprijinul va ajuta Ucraina să-și consolideze capacitățile de apărare, să mențină serviciile publice esențiale și să-și mențină reziliența economică. De asemenea, acesta va sprijini o integrare mai strânsă între industriile de apărare din Ucraina și cele din Europa.“, se mai arată în comunicatul Comisiei.

Sprijinul bugetar va fi condiționat de continuarea reformelor de către Ucraina, inclusiv în domeniile statului de drept și al combaterii corupției, subliniază CE. Sprijinul acordat de UE Ucrainei va fi finanțat prin împrumuturi contractate de Uniune pe piețele de capital.

Pașii următori

Propunerile legislative vor fi acum transmise Parlamentului European și Consiliului spre examinare și adoptare.

De la începutul războiului, UE și statele sale membre au acordat un sprijin total de aproape 238 de miliarde de euro Ucrainei și ucrainienilor – mai mult decât oricine altcineva, precizează CE. Pentru anul 2027, Comisia va plăti restul de 45 de miliarde de euro disponibile în cadrul împrumutului de sprijin pentru Ucraina, destinat apărării și bugetului.

În plus, noul pachet de sprijin, în valoare de până la 45 de miliarde de euro, va acoperi două treimi din nevoile suplimentare de finanțare ale Ucrainei pentru anul viitor. Restul de o treime va trebui să provină din sprijinul continuu și coordonat al partenerilor internaționali, inclusiv prin îndeplinirea la timp a angajamentelor asumate de G7 și de alți parteneri.