Democrata Mary Peltola l-a învins pe senatorul republican Dan Sullivan susținut de președintele Donald Trump în alegerile din Alaska pentru Senatul SUA.

După numărătoarea voturilor finalizată, democrata a obținut peste 144.000 de voturi (50,1%) la alegerile de la mijlocul mandatului din 3 noiembrie. Au fost necesare două săptămâni de numărarea voturilor din motive logistice de colectarea buletinelor de vot din zonele îndepărtate ale statului.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Republicanul Dan Scott Suillivan, senator de Alaska din 2015, a pierdut lupta pentru realegere după bătălii judiciare fără precedent. Democrații obțin al nouălea loc în Senat după alegerile din acest an.

Administrația Trump a intentat un proces prin care a încercat să oprească certificarea rezultatelor alegerilor în cazul în care senatorul republican Sullivan va pierde. Dar un judecător federal a respins cazul în urma contestațiilor formulate de oficialii electorali din Alaska.

Democrații obțin o majoritate solidă în Senatul SUA

Democrații ajung să aibă în total 56 de mandate în Senatul din Congresul SUA, având majoritate solidă, în timp ce republicanii au 44 de mandate. Este cea mai mare majoritate netă în Senat din 1958 încoace.

Democrații nu pot să spere la șanse mari pentru a-l înlătura din funcție pe Donald Trump, fiind necesare 68 de voturi favorabile punerii sub acuzare a președintelui.

Trebuie să convingă încă 12 senatori republicani pentru a-l declara „vinovat” pe președinte în cazul punerii sub acuzare.

Partidul Democrat a obținut o victorie istorică la alegerile de la mijlocul mandatului, căpătând majoritate în ambele camere ale Congresului pentru prima oară din 2006. Totodată, partidul a câștigat alegerile și în statele conservatoare precum Texas, Kansas, Mississippi și Carolina de Sud.

Controversatele alegeri din Alaska

Alegerile din Alaska pentru Senatul SUA au stârnit controverse după ce Donald Trump i-a acuzat pe democrați de tentativă de fraudă după candidatura independentă a lui Daniel J. Sullivan Jr., un fost educator.

Trump acuză că alegătorii republicani ar fi fost induși în eroare de numele similare ale candidatului independent cu cel al senatorului republican susținut de președinte.

Despre noua senatoare din Alaska

Mary Sattler Peltola, născută pe 31 august 1973, este fostă judecătoare și fostă reprezentantă a SUA pentru circumscripția unică a statului Alaska. După alegerile din 2026, ea a devenit primul politician democrat care câștigă un loc în Senatul SUA din partea statului Alaska din 2008, precum și prima femeie democreată din Alaska aleasă în Senatul SUA.

Este, de asemenea, una din cele două femei senatori de origine nativă americană, alături de Peggy Flanagan din Minnesota. Tatăl senatoarei Peltola a fost un german american din Nebraska, iar mama ei a fost o indigenă Yup’ik.

Peltola a declarat în discursul victoriei că își amintește cum vorbise cu bătrânii în lacrimi despre rafturile golite de pește și cu părinții din Alaska rurală care au de ales între a-și încălzi locuințele și a pune mâncare pe masă.

Sursa Foto: Profimedia