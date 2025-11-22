Haiti s-a calificat la Cupa Mondială din SUA. Dar Administrația Trump spune că fanii nu sunt bineveniți pe teritoriul american

Echipa națională de fotbal din Haiti s-a calificat la Cupa Mondială din 2026 desfășurată în America de Nord. Însă, președintele american Donald Trump a declarat că microbiștii haitieni nu vor putea să vină în Statele Unite pentru a urmări meciurile echipei lor. Cupa Mondială din 2026 se va desfășura în Mexic, SUA și Canada.

Administrația Trump a transmis că nu va acorda permisiunea fanilor echipei naționale de fotbal din Haiti pentru a călători în SUA. Haiti s-a calificat pentru prima oară la Cupa Mondială din 1974.

Însă, din iunie 2025, haitienii au interdicție să circule pe teritoriul Statelor Unite, potrivit POLITICO. În februarie 2025, Trump a refuzat să le mai acorde „statut protejat” către 500.000 de haitieni aflați în SUA.

Nici iranienii nu pot călători în SUA

Pe lângă haitieni, și iranienii au interdicție să vină în Statele Unite. Vara trecută, președintele a ordonat bombardarea unor centrale nucleare din Iran pentru că ar fi fabricat arme atomice. Regimul ayatollahului a sprijinit deschis grupările teroriste Hamas și Hezbollah în războiul împotriva Israelului care a început din 7 octombrie 2023.

Interdicțiile de călătorie ale administrației Trump sunt aplicate populațiilor țărilor care reprezintă un risc la adresa securității naționale a Statelor Unite.

Haiti, considerat un stat eșuat, a ajuns condus de bande

Numărul țărilor în care populația are interdicție la călătorit în Statele Unite se ridică la 19, informează Council on Foreign Relations.

Acestea sunt:

Afganistan – condus de regimul taliban din 2021, acuzat pentru tortură, cenzură, opresiune împotriva femeilor, arestări și încălcarea drepturilor omului;

Ciad – dispute cu regiunea Sahel, condus de un regim autoritar;

Republica Congo – acuzată pentru eliberarea unor prizonieri în SUA;

Guineea Ecuatorială – încălcarea drepturilor omului, regim autoritar;

Eritrea – criminalitate crescută, acuzații pentru crime de război, respingerea persoanelor deportate de SUA;

Myanmar – țară condusă de o dictatură militară și afectată de un război civil din care au rezultat 75.000 de morți

Haiti – considerat stat eșuat cu infracționalitate crescută – după asasinarea unui prim-ministru, conducerea țării a fost preluată de bande infracționale;

Iran – regim teocratic autoritar, program de înarmare nucleară, acuzații pentru finanțarea terorismului, încălcarea drepturilor omului;

Libia – prezență teroristă crescută după războiul civil;

Somalia – Casa Albă a descris-o drept „raiul teroriștilor”;

Sudan – război, criză umanitară: 30 de milioane de persoane suferă de foame, sărăcie și boli;

Yemen – parte a teritoriului țării este controlat de gruparea Houthi care comite atacuri asupra vaselor comerciale din Marea Roșie;

Cuba – sponsor al terorismului;

Venezuela – condusă de regimul autoritar al lui Nicolas Maduro, afectată de cartelurile de droguri – SUA lovește ocazional vase cu narcoteroriști proveniți din Venezuela care se deplasează în ape internaționale;

Burundi;

Togo;

Turkmenistan;

Sierra Leone;

Laos.

Sursa Foto: White House

Autorul recomandă: Bandele de infractori au preluat puterea într-o țară. Cum arată un stat EȘUAT