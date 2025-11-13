Prima pagină » Știri externe » Hitler avea o tulburare sexuală genetică, dezvăluie o analiză a ADN-ului său. Ce au descoperit specialiștii

Hitler avea o tulburare sexuală genetică, dezvăluie o analiză a ADN-ului său. Ce au descoperit specialiștii

13 nov. 2025, 16:01, Știri externe
Hitler avea o tulburare sexuală genetică, dezvăluie o analiză a ADN-ului său. Ce au descoperit specialiștii

Potențialul testelor generice din ziua de astăzi nu încetează să ne uimească. Așa se face că, după 80 de ani de la moartea lui Adolf Hitler, cercetătorii au reușit ceva extraordinar – să secvențieze AND-ul acestuia.

În mai 1945, soldații Aliați au căutat prin bunkerul lui Adolf Hitler și, cu o fascinație sumbră, unul dintre soldați a decupat o bucată de material de pe canapeaua pe care s-a sinucis Hitler. Rezultatele secvențierii ADN obținute de oamenii de știință ridică semne de întrebare cu privire la psihicul și starea dezvoltării lui fostului conducător german, arată The Times.

Profesorul Turi King, geneticianul principal al acestei cercetări și cel care a reușit să identifice rămășițele lui Richard al III-lea, a declarat: „Dacă [Adolf Hitler] și-ar fi analizat propriile rezultate genetice, aproape sigur s-ar fi trimis singur în camerele de gazare”.

Adolf Hitler avea Sindromul Kallmann

Cercetătorii au descoperit că Adolf Hitler avea sindromul Kallmann, o tulburare genetică care întârzie pubertatea și dezvoltarea organelor sexuale. Un examen medical al lui Hitler din 1923, și descoperit în 2015, a arătat că liderul nazist avea într-adevăr un testicul necoborât dar, deși nu știm exact cum s-a manifestat, noua afecțiune genetică descoperită i-ar fi afectat și nivelul de testosteron. Asta înseamnă că avea o șansă de 1 la 10 de a avea un micro penis.

Descoperirea oamenilor de știință este completată și de poveștile din Primul Război Mondial, unde se menționează că Hitler era hărțuit din cauza dimensiunii organelor sale genitale.

Descoperirea genetică nu poate permite decât speculații în ceea ce privește impactul său asupra lui Hitler. Totuși, se pare că ar fi avut dificultăți în a stabili relații sexuale.

O pată de sânge veche de 80 de ani spune tot

Descoperirea a fost făcută prin analiza unei pete de sânge de pe canapeaua pe care s-a sinucis Adolf Hitler. În anul 2008, jurnalistul belgian Jean-Paul Mulders a găsit o persoană care avea un strămoș comun patern cu Hitler. Când ADN-ul acestui urmaș a fost comparat cu cel de pe bucata de material veche de 80 de ani, potrivirea a fost perfectă.

Mediafax
