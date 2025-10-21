Imagini dramatice. După șocul jafului de la Luvru, Franța este lovită și de o TORNADĂ devastatoare

O tornadă a lovit luni districtele din nordul Parisului, doborând trei macarale de construcții, ceea ce a dus la moartea unei persoane și la rănirea gravă a altor patru, au anunțat autoritățile.

Orașul Ermont, situat la aproximativ 20 km nord-est de Paris, a fost cel mai afectat de tornada bruscă, care a provocat daune în aproximativ 10 districte, relatează The Guardian.

Procurorul regional Guirec Le Bras a declarat că un muncitor în construcții de 23 de ani a murit pe un șantier și că 10 persoane au fost rănite, dintre care patru în stare critică.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a vorbit pe X despre un „episod de tornadă bruscă şi de o intensitate rară”. La faţa locului au fost mobilizaţi rapid zeci de pompieri, 50 de poliţişti şi 20 de angajaţi ai Serviciului de asistenţă medicală de urgenţă (SAMU), precum şi zeci de medici, potrivit prefecturii.

Un épisode de tornade soudain et d’une rare intensite a touché plusieurs communes du #ValdOise, causant le décès d’une personne et blessant gravement plusieurs autres. Je suis la situation avec attention et dis mon soutien aux élus, aux secours sur place et aux habitants touchés.… — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) October 20, 2025

Foto: Profimedia

Video: GeoTechWar