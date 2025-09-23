Discuții cruciale pentru economia ARGENTINEI, între Javier Milei și Donald Trump. „Toate opțiunile” sunt pe masă

Președintele Argentinei Javier Milei urmează să discute marți cu omologul american Donald Trump, cu privire la o formă de ajutor financiar oferit lui Milei, aliatul ideologic al lui Trump, după zile de turbulențe pe piața financiară din Argentina.

Secretarul Trezoreriei SUA Scott Bessent a declarat luni că „toate opțiunile” sunt pe masă pentru a-l sprijini pe Milei, un aliat apropiat al lui Trump, cu viziuni economice libertariene.

Washingtonul ar lua în considerare o intervenție pentru a cumpăra pesos sau datoria suverană a Argentinei, a spus Bessent.

Activele argentiniene s-au prăbușit luna aceasta, după ce partidul lui Milei a înregistrat rezultate mult mai slabe decât se aștepta, într-o rundă de alegeri regionale, notează Financial Times.

Săptămâna trecută, Banca Centrală a Argentinei a cheltuit peste 1,1 miliarde de dolari în doar trei zile pentru a susține peso-ul.

Milei, unul dintre puținii aliați ai lui Trump în America Latină

Pentru Milei, volatilitatea și scăderea sprijinului public marchează cel mai mare test pentru președinția sa după victoria din alegerile din 2023, câștigate cu promisiunea de a stabiliza o economie în pragul hiperinflației, după ani de management financiar defectuos.

Asistența americană l-ar putea ajuta pe Milei să evite o criză financiară înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din octombrie și ar consolida poziția unuia dintre puținii aliați ai lui Trump în America Latină.

Milei este programat să se întâlnească cu Trump și Bessent la New York marți, în marja Adunării Generale a ONU.

Bessent a declarat luni că mai multe detalii despre potențialul pachet de sprijin vor fi disponibile la scurt timp după întâlnire.

De la învestirea sa în decembrie 2023, Milei a cultivat cu entuziasm o relație de prietenie cu Trump. El a vizitat SUA de aproximativ zece ori, a vorbit la mai multe evenimente ale Conferinței de Acțiune Politică Conservatoare, iar în septembrie anul trecut s-a referit la Trump ca fiind „unul dintre cei mai relevanți doi politicieni de pe planeta Pământ”, celălalt fiind Milei.

Milei i-a mulțumit lui Bessent luni pentru „sprijinul necondiționat” acordat poporului argentinian. „Aceia dintre noi care apără ideile de libertate trebuie să lucrăm împreună pentru bunăstarea popoarelor noastre”, a adăugat el.

Argentina a primit deja promisiuni de finanțare multilaterală de peste 40 de miliarde de dolari în acest an, inclusiv un nou împrumut de 20 de miliarde de dolari de la FMI în aprilie.

Cu toate acestea, Argentina a ratat cu mult obiectivele programului FMI de reconstituire a rezervelor valutare, de care Argentina va avea nevoie pe termen lung pentru a rambursa deținătorii de obligațiuni și a stabiliza peso-ul.

Directorul general al FMI Kristalina Georgieva a salutat anunțul lui Bessent, spunând că „subliniază rolul crucial al partenerilor în promovarea politicilor puternice de stabilizare și creștere în beneficiul poporului argentinian”.

