30 sept. 2025, 14:15, Știri externe
Țara noastră va achiziționa 216 de tancuri noi, printr-o mega-achiziție în valoare de 6,5 miliarde de euro care va debuta din acest an. Pe lângă cele 54 de tancuri Abrams modernizate în varianta M1A2 SEP v3 care vor fi achiziționate din SUA, vor fi achiziționate încă 216 de tancuri noi care să completeze „coloana vertebrală” a Armatei României, alcătuită acum numai din modele de tancuri învechite TR-85M1 Bizonul.

România a rămas singura țară din Europa care încă mai are în serviciu tancuri sovietice T-55.  Statul român urmărește achiziționarea tancurilor de ultimă generație de la mai mulți producători de Leopard 2 și K2 de la compania sud-coreeană Hyundai, potrivit Defense Romania.

MApN speră ca anul acesta România să primească primele tancuri Abrams din lotul de 54 de blindate pe șenile pe care statul le-a achiziționat de la americani, în timpul administrațiilor prezidențiale Biden – Iohannis. Contractul semnat prevede ca livrarea a 20 de tancuri să se facă în 2026, restul urmând a fi primite în 2027.

Tanc american M1 Abrams avariat, capturat de trupele ruse de la ucraineni și expus în Sankt Petersburg. Sursa Foto: Profimedia

Însă oficialii din conducerea Armatei speră ca primele tancuri să fie trimise totuși anul acesta. Tancurile americane au fost preferate pentru că au fost testate în luptă, în Orientul Mijlociu, Afganistan sau Irak, iar din 2023 sunt folosite și de Ucraina împotriva invadatorilor ruși.

Deși au fost unele Abrams-uri capturate de ruși și expuse în Piața Roșie de la Moscova,  cu aceste tancuri americane împotriva unor tancuri rusești, ucrainenii au înregistrat mai multe succese răsunătoare pe câmpul de luptă decât cu cele 200 de tancuri germane Leopard 2, care s-au dovedit a fi sub așteptări în contraofensiva ucraineană din vara anului 2023, majoritatea fiind distruse de minele anti-tanc și de dronele rusești. Între timp, Rusia a introdus în serviciul armatei tancurile T-14 Armata din martie 2024.

Sursa Foto: Shutterstock

