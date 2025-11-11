Prima pagină » Știri externe » Inamicul politic al lui Erdogan, fostul primar din Istanbul, riscă 2430 de ani de pușcărie. Procurorii turci îl acuză de aproape 150 de infracțiuni

Inamicul politic al lui Erdogan, fostul primar din Istanbul, riscă 2430 de ani de pușcărie. Procurorii turci îl acuză de aproape 150 de infracțiuni

11 nov. 2025, 17:08, Știri externe
Inamicul politic al lui Erdogan, fostul primar din Istanbul, riscă 2430 de ani de pușcărie. Procurorii turci îl acuză de aproape 150 de infracțiuni

Procurorii turci au solicitat o pedeapsă cu închisoarea de până la 2.430 de ani pentru primarul din Istanbul, Ekrem Imamoglu, lider al opoziţiei şi principalul rival al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan.

Imamoglu se află în închisoare din martie în așteptarea procesului pentru acuzații de corupție, fapt negat de el și de principalul partid de opoziție.

Parchetul orașului Istanbul a anunțat că a fost solicitată o pedeapsă împotriva lui İmamoğlu pentru 142 de „acțiuni” și a scris că ancheta vizează „Organizația criminală İmamoğlu”.

Printre acuzații se numără: „înființarea și administrarea unei organizații criminale”, „participarea la o organizație criminală”, „acordarea de asistență organizației în mod conștient și voluntar, fără a fi inclusă în structura ierarhică a acesteia”, „acceptarea de mită”, „luare de mită”, „extorsiunee”, „manipularea licitațiilor”, „fraudă împotriva instituțiilor și organizațiilor publice”, „încălcarea Legii de procedură fiscală”, „spălare de bani din active provenite din infracțiuni”, „înregistrarea datelor cu caracter personal”, „obținerea și diseminarea datelor cu caracter personal”, „poluarea intenționată a mediului”, „încălcarea Legii silvice”, „diseminarea publică de informații înșelătoare”.

Concluzia procuraturii cuprinde aproximativ patru mii de pagini (3.900) și a fost prezentată de procurorul-șef al orașului Istanbul, Akin Gyurlek.

Acesta îl acuză pe Ekrem İmamoğlu și pe alte 401 persoane de participarea la o rețea de corupție care ar fi cauzat pierderi de 160 de miliarde de lire (3,81 miliarde de dolari) statului pe o perioadă de 10 ani.

Procurorul îl consideră pe Ekrem İmamoğlu liderul unei organizații criminale și solicită o pedeapsă cu închisoarea de la 828 la 2.430 de ani.

Procurorul general a transmis: „În partea introductivă a rechizitoriului, am descris structura organizației criminale. Organizația are șase lideri. Marea majoritate a probelor digitale a fost decriptată. Deoarece Ekrem İmamoğlu este liderul organizației, el este considerat, de asemenea, responsabil pentru crimele altora. Mehmet Pehlivan este responsabil în calitate de membru al organizației (…) Acest caz important trebuie rezolvat cât mai curând posibil. Aceasta este dorința noastră.”

Conform acelorași surse, peste 100 dintre asociații lui Imamoglu sunt închiși.

Arestarea lui Imamoglu ar fi survenit după ce a fost desemnat ca potențial candidat la preşedinţia Turciei. Actualul președinte, Recep Tayyip Erdogan, se teme de popularitatea primarului din Istanbul, iar din această cauză, i-ar fi fabricat un dosar de corupţie.

Arestarea a stârnit proteste uriaşe la Istanbul, unde zeci de mii de manifestanţi s-au adunat în fiecare noapte în faţa primăriei timp de o săptămână. După 100 de zile de la încarcerare, oamenii au ieșit din nou în stradă.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Primarul orașului Istanbul a fost CONDAMNAT pentru insultarea unui procuror. Cât timp va sta după gratii rivalul lui Erdogan

Zeci de oameni au marcat 100 de zile de la încarcerarea primarului Imamoglu prin PROTESTE la Istanbul

Citește și

EXTERNE A apărut partidul TRUMP în Belgia. Noua formațiune politică de dreapta vrea să se afirme la alegerile europarlamentare din 2029
18:20
A apărut partidul TRUMP în Belgia. Noua formațiune politică de dreapta vrea să se afirme la alegerile europarlamentare din 2029
ECONOMIE Efectul sancțiunilor UE asupra Lukoil. Bulgaria, în pană de benzină. Rezervele de carburanți ale țării vecine sunt suficiente pentru o singură lună
17:47
Efectul sancțiunilor UE asupra Lukoil. Bulgaria, în pană de benzină. Rezervele de carburanți ale țării vecine sunt suficiente pentru o singură lună
EXTERNE Sancțiunile FUNCȚIONEAZĂ: Rusia pierde piețele de motorină din cele mai mari țări ale lumii
17:45
Sancțiunile FUNCȚIONEAZĂ: Rusia pierde piețele de motorină din cele mai mari țări ale lumii
EXTERNE Serghei Lavrov amenință puterile nucleare ale lumii: „Dacă una dintre ele va face teste cu arme nucleare, Rusia va face același lucru”
17:27
Serghei Lavrov amenință puterile nucleare ale lumii: „Dacă una dintre ele va face teste cu arme nucleare, Rusia va face același lucru”
ULTIMA ORĂ Imagini șoc din China: un pod de aproape 800 de metri s-a prăbușit, la câteva luni după inaugurare
17:25
Imagini șoc din China: un pod de aproape 800 de metri s-a prăbușit, la câteva luni după inaugurare
EXTERNE Labubu este istorie. Noua nebunie marca Starbucks: paharul Bearista, oamenii s-au bătut pentru a îl obține
16:44
Labubu este istorie. Noua nebunie marca Starbucks: paharul Bearista, oamenii s-au bătut pentru a îl obține
Mediafax
Câștigătorul premiului de 49,1 milioane lei la Loto 6/49: Continuați să visați!
Digi24
Momentul în care un avion militar turcesc s-a prăbușit. Nu se cunoaște numărul victimelor rezultate în urma tragediei
Cancan.ro
Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Mediafax
Dani Mocanu are și alte probleme. Surse: Obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de ori, pe o stradă din Capitală. Procurori: „Atac de o ferocitate ieșită din comun”
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Psihologia respectului. De la filosofia lui Kant la cercetările în neuroștiință: cum recunoașterea demnității celuilalt ne modelează mintea, relațiile și societatea
VIDEO Șeful spionilor trage un semnal de alarmă: E ILEGAL ca Fritz să aibă acces la informații clasificate, fiind cetățean străin/Avem o problemă ca țară
18:13
Șeful spionilor trage un semnal de alarmă: E ILEGAL ca Fritz să aibă acces la informații clasificate, fiind cetățean străin/Avem o problemă ca țară
ULTIMA ORĂ Un nou acord în coaliție: doar 12.000 de bugetari din administrația publică vor fi dați afară. Impactul bugetar ar fi de 1,7 miliarde lei – SURSE
18:10
Un nou acord în coaliție: doar 12.000 de bugetari din administrația publică vor fi dați afară. Impactul bugetar ar fi de 1,7 miliarde lei – SURSE
ULTIMA ORĂ Avocații din România reacționează în SCANDALUL Gheorghiu și se poziționează de partea CSM: „Linșajul mediatic și apelul la «justiția populară» sunt periculoase pentru noi toți”
17:43
Avocații din România reacționează în SCANDALUL Gheorghiu și se poziționează de partea CSM: „Linșajul mediatic și apelul la «justiția populară» sunt periculoase pentru noi toți”