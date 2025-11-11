Inamicul politic al lui Erdogan, fostul primar din Istanbul, riscă 2430 de ani de pușcărie. Procurorii turci îl acuză de aproape 150 de infracțiuni

Procurorii turci au solicitat o pedeapsă cu închisoarea de până la 2.430 de ani pentru primarul din Istanbul, Ekrem Imamoglu, lider al opoziţiei şi principalul rival al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan.

Imamoglu se află în închisoare din martie în așteptarea procesului pentru acuzații de corupție, fapt negat de el și de principalul partid de opoziție.

Parchetul orașului Istanbul a anunțat că a fost solicitată o pedeapsă împotriva lui İmamoğlu pentru 142 de „acțiuni” și a scris că ancheta vizează „Organizația criminală İmamoğlu”.

Printre acuzații se numără: „înființarea și administrarea unei organizații criminale”, „participarea la o organizație criminală”, „acordarea de asistență organizației în mod conștient și voluntar, fără a fi inclusă în structura ierarhică a acesteia”, „acceptarea de mită”, „luare de mită”, „extorsiunee”, „manipularea licitațiilor”, „fraudă împotriva instituțiilor și organizațiilor publice”, „încălcarea Legii de procedură fiscală”, „spălare de bani din active provenite din infracțiuni”, „înregistrarea datelor cu caracter personal”, „obținerea și diseminarea datelor cu caracter personal”, „poluarea intenționată a mediului”, „încălcarea Legii silvice”, „diseminarea publică de informații înșelătoare”.

Concluzia procuraturii cuprinde aproximativ patru mii de pagini (3.900) și a fost prezentată de procurorul-șef al orașului Istanbul, Akin Gyurlek.

Acesta îl acuză pe Ekrem İmamoğlu și pe alte 401 persoane de participarea la o rețea de corupție care ar fi cauzat pierderi de 160 de miliarde de lire (3,81 miliarde de dolari) statului pe o perioadă de 10 ani.

Procurorul îl consideră pe Ekrem İmamoğlu liderul unei organizații criminale și solicită o pedeapsă cu închisoarea de la 828 la 2.430 de ani.

Procurorul general a transmis: „În partea introductivă a rechizitoriului, am descris structura organizației criminale. Organizația are șase lideri. Marea majoritate a probelor digitale a fost decriptată. Deoarece Ekrem İmamoğlu este liderul organizației, el este considerat, de asemenea, responsabil pentru crimele altora. Mehmet Pehlivan este responsabil în calitate de membru al organizației (…) Acest caz important trebuie rezolvat cât mai curând posibil. Aceasta este dorința noastră.”

Conform acelorași surse, peste 100 dintre asociații lui Imamoglu sunt închiși.

Arestarea lui Imamoglu ar fi survenit după ce a fost desemnat ca potențial candidat la preşedinţia Turciei. Actualul președinte, Recep Tayyip Erdogan, se teme de popularitatea primarului din Istanbul, iar din această cauză, i-ar fi fabricat un dosar de corupţie.

Arestarea a stârnit proteste uriaşe la Istanbul, unde zeci de mii de manifestanţi s-au adunat în fiecare noapte în faţa primăriei timp de o săptămână. După 100 de zile de la încarcerare, oamenii au ieșit din nou în stradă.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Primarul orașului Istanbul a fost CONDAMNAT pentru insultarea unui procuror. Cât timp va sta după gratii rivalul lui Erdogan

Zeci de oameni au marcat 100 de zile de la încarcerarea primarului Imamoglu prin PROTESTE la Istanbul