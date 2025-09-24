Un incident neobișnuit a avut loc la sosirea lui Donald Trump și a soției sale, Melania, la sediul ONU. Scara rulantă pe care au pășit s-a oprit brusc. Casa Albă a reacționat imediat și a cerut o anchetă în acest caz sub suspiciunea de sabotaj.

Momentul a fost surprins chiar în clipa în care fostul președinte american Donald Trump și soția sa, Melania, au urcat pe scara rulantă din incinta sediului Națiunilor Unite. La câteva secunde după ce au pășit, instalația s-a blocat, stârnind rumoare și ironii în mediul online.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a reacționat ferm, solicitând o anchetă oficială.

„Dacă cineva de la ONU a oprit intenționat scara rulantă în momentul în care președintele și prima doamnă pășeau pe ea, acea persoană trebuie concediată și investigată imediat”, a transmis Leavitt pe X.

Potrivit publicației The Times, membrii personalului ONU ar fi glumit anterior pe marginea acestui subiect.

„Pentru a marca sosirea lui Trump, membrii personalului ONU au glumit că ar putea opri scările rulante și lifturile și să-i spună pur și simplu că au rămas fără bani, așa că trebuie să urce pe scări”, a relatat jurnalista Katy Balls.

Incidentul, catalogat de apropiații lui Trump drept un posibil „sabotaj”, vine într-un moment sensibil, având în vedere relațiile tensionate dintre fostul președinte american și instituțiile internaționale.