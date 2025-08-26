INDIGNARE în Liban după ce emisarul special al SUA le-a spus jurnaliștilor să nu se comporte „ca animalele”

Emisarul special al SUA Tom Barrack a stârnit indignare după ce le-a spus jurnaliștilor libanezi să se comporte „civilizat”, nu „ca animalele”, în timpul unei conferințe de presă în capitala libaneză Beirut, marți.

Barrack, însoțit de emisarul adjunct Morgan Ortagus, se afla în capitala libaneză ca parte a eforturilor SUA de a dezarma grupul Hezbollah susținut de Iran.

În timpul briefingului, Barrack i-a certat pe jurnaliști pentru că au pus întrebări simultan – o practică obișnuită în conferințele de presă – legând comportamentul lor de ceea ce el a descris ca fiind o „problemă” mai largă în Orientul Mijlociu.

„Vă rog, liniște pentru o clipă. Și vreau să vă spun ceva. În momentul în care acest lucru începe să devină haotic, ca animalele, am plecat. Deci, vreți să știți ce se întâmplă? Comportați-vă civilizat, comportați-vă cu bunătate, comportați-vă tolerant, pentru că aceasta este problema cu ceea ce se întâmplă în regiune”, le-a spus el reporterilor.

Barrack, care este de origine libaneză, este emisarul special în Siria și servește, de asemenea, ca ambasador al SUA în Turcia.

„Credeți că este distractiv pentru noi? Credeți că este benefic din punct de vedere economic pentru Morgan și pentru mine să fim aici pentru a suporta această nebunie?”, le-a spus el jurnaliștilor.

Barrack conduce o delegație americană în Liban. Printre membrii delegației se numără senatorul republican Lindsey Graham, senatoarea democrată Jeanne Shaheen, congresmanul Joe Wilson și Morgan Ortagus.

Reacția jurnaliștilor și a autorităților din Liban

Comentariile trimisului i-au înfuriat pe jurnaliștii libanezi, care au descris declarațiile ca fiind „rasiste”.

„Tom Barrack intră în Beirut ca un comisar colonial din secolul al XIX-lea, îi numește pe jurnaliștii libanezi „animale”, ne ține lecții despre „civilizație” și dă vina pe „regiunea” noastră pentru tot. Nu este doar aroganță, este rasism. Nu conduci această țară și nu poți să-i insulți poporul”, a declarat jurnalista libanezo-britanică Hala Jaber.

Un alt jurnalist, Ali Hashem, a numit comentariile „umilitoare”:

„Nivelul de aroganță de care dau dovadă oficialii americani în Liban este umilitor pentru țară”.

Fără a-l numi pe Barrack, președinția libaneză a declarat că „regretă declarațiile făcute de pe platforma sa” de „unul dintre invitații săi de astăzi”.

Libanul se află într-o situație delicată: se bazează pe sprijinul crucial al SUA în timp ce găzduiește gruparea Hezbollah, cel mai puternic grup armat din țară, chiar dacă supus unor atacuri militare israeliene frecvente, notează CNN.

SUA au oferit sprijin Libanului cu condiția să dezarmeze Hezbollah. Gruparea a fost slăbită semnificativ după luni de atacuri israeliane, lansate după ce Hezbollah a atacat teritoriul deținut de Israel, în sprijinul Hamas, în octombrie 2023.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI: