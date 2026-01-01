🚨 40 de morți și 100 de răniți în Elveția, în explozia clubului din Crans Montana. A fost declarată stare de urgență în cantonul Valais

11:42

Poliția elvețiană a anunțat, joi, că zeci de persoane au fost ucise și alte 100 au fost rănite în urma unei explozii produse în stațiunea de schi Crans-Montana.

„Câteva zeci de persoane au murit”, a declarat reporterilor Frederic Gisler, comandantul poliției din cantonul Wallis din sud-vestul Elveției, fără a oferi cifre precise. Presa internațională vorbește, însă, de 40 de morți.

Frédéric Gisler spune că „aproximativ 100” de persoane au fost rănite în urma incendiului de la barul Le Constellation din Elveția, majoritatea fiind „grav rănite”.

„Incendiul a izbucnit în jurul orei 1:30 dimineața, într-un bar numit «Le Constellation»”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Gaetan Lathion. „Peste o sută de persoane se aflau în clădire și vedem mulți răniți și mulți morți.”

„Suntem abia la începutul anchetei noastre, dar aceasta este o stațiune de schi de renume internațional, cu mulți turiști”, a spus Lathion. „Vedem mulți răniți și mulți morți.”

Consiliul de Stat din Valais declară stare de urgență

Consiliul de Stat Valais a declarat stare de urgență. Aceasta are scopul de a asigura mobilizarea tuturor resurselor necesare cât mai rapid și fără întârziere posibil.

Prin urmare, situația specială se va aplica începând de joi, ora 9:00 locală, a mai scris Consiliul de Stat. Operațiunea este încă în desfășurare.

Autoritățile îndeamnă publicul să respecte cu strictețe instrucțiunile serviciilor de urgență și să nu intre în zona afectată.