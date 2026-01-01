Prima pagină » Știri externe » 40 de morți și 100 de răniți în Elveția, în explozia clubului din Crans Montana. A fost declarată stare de urgență în cantonul Valais

🚨 40 de morți și 100 de răniți în Elveția, în explozia clubului din Crans Montana. A fost declarată stare de urgență în cantonul Valais

01 ian. 2026, 09:09, Știri externe
11:42

UPDATE. 40 de morți în Elveția, în explozia clubului din Crans Montana. A fost declarată stare de urgență în cantonul Valais

Poliția elvețiană a anunțat, joi, că zeci de persoane au fost ucise și alte 100 au fost rănite în urma unei explozii produse în stațiunea de schi Crans-Montana.

„Câteva zeci de persoane au murit”, a declarat reporterilor Frederic Gisler, comandantul poliției din cantonul Wallis din sud-vestul Elveției, fără a oferi cifre precise. Presa internațională vorbește, însă, de 40 de morți.

Frédéric Gisler spune că „aproximativ 100” de persoane au fost rănite în urma incendiului de la barul Le Constellation din Elveția, majoritatea fiind „grav rănite”.

„Incendiul a izbucnit în jurul orei 1:30 dimineața, într-un bar numit «Le Constellation»”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Gaetan Lathion. „Peste o sută de persoane se aflau în clădire și vedem mulți răniți și mulți morți.”

„Suntem abia la începutul anchetei noastre, dar aceasta este o stațiune de schi de renume internațional, cu mulți turiști”, a spus Lathion. „Vedem mulți răniți și mulți morți.”

Consiliul de Stat din Valais declară stare de urgență

Consiliul de Stat Valais a declarat stare de urgență. Aceasta are scopul de a asigura mobilizarea tuturor resurselor necesare cât mai rapid și fără întârziere posibil.

Prin urmare, situația specială se va aplica începând de joi, ora 9:00 locală, a mai scris Consiliul de Stat. Operațiunea este încă în desfășurare.

Autoritățile îndeamnă publicul să respecte cu strictețe instrucțiunile serviciilor de urgență și să nu intre în zona afectată.

09:38

UPDATE. Poliția anunță cel puțin 10 morți și exclude posibilitatea unui incident terorist

Poliția elvețiană a declarat pentru Sky News că cel puțin 10 persoane au murit și alte 10 sunt rănite în urma exploziei de la barul unei stațiuni de schi.

Poliția a confirmat, de asemenea, că incidentul nu este tratat ca fiind legat de terorism.

Reamintim că, explozia a avut loc în timpul sărbătorilor de Anul Nou la Le Constellation Bar and Lounge din stațiunea de schi alpin Crans-Montana, Elveția.

Explozia s-a produs, se pare, la ora 1:30 dimineața, ora locală.

Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana, din Alpii elvețieni, a transmis poliția, citată de The Guardian.

Update. 9.24. Peste 100 de persoane erau în bar

Potrivit poliției, incidentul de la barul Le Constellation s-a soldat cu mai multe morți și răniți. Poliția a confirmat relatările din presă, ca răspuns la o solicitare a agenției de știri Keystone-SDA. Rapoartele indică faptul că peste 100 de persoane se aflau în bar în momentul incidentului.

Numărul exact de morți și răniți este încă neclar, transmite presa elvețiană.

Videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare arată flăcările în interiorul clădirii. Incendiul a izbucnit, se pare, în jurul orei 1:30 dimineața. Numeroase servicii de urgență sunt la fața locului. Sunt prezente elicoptere și mai multe ambulanțe.

Poliția a înființat o linie telefonică specială pentru rude (0848 112 117). O conferință de presă este programată pentru ora 10:00, potrivit postului public elvețian de radio RTS.

Medici și psihologi au fost chemați pentru a ajuta la eforturile de salvare. Au fost înființate mai multe puncte de ajutor pentru răniți. Cel mai mare a fost stabilit la Moubra.

Explozie puternică în stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana

„A avut loc o explozie de origine necunoscută”, a spus, pentru AFP, Gaetan Lathion, purtătorul de cuvânt al poliției din cantonul Wallis, din sud-vestul Elveției.

Conform acestuia, sunt mai mulți răniți și morți.

Potrivit Le Figaro, explozia a avut loc în jurul orei locale 1.30 într-un bar popular printre turiști, în timp ce oamenii sărbătoreau Anul Nou.

Imaginile publicate de mass-media elvețiană arătau o clădire în flăcări și serviciile de urgență în apropiere.

Recomandarea video

Mediafax
Sfântul Vasile, unul dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. De ce este bine să bei vin pe 1 ianuarie
Digi24
Putin se pregătește de o confruntare îndelungată cu Occidentul, arată un document obținut de serviciile ucrainene
Cancan.ro
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Prosport.ro
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
Adevarul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul acestuia a suscitat un val de reacții online
Mediafax
Ce se scumpește din 1 ianuarie. Lista accizelor și taxelor ce intră în vigoare
Click
Impozitul pe casă explodează în 2026. Formula simplă care îți arată exact cât vei plăti
Digi24
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei când războiul contra Rusiei se va încheia
Cancan.ro
O nouă descoperire uluitoare în cazul Rodicăi Stănoiu, după substanțele afrodisiace. Ce obiecte s-au ridicat din locuință
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre cânepă și marijuana?

Cele mai noi