Prima pagină » Știri externe » Influencer american, arestat în Coreea de Sud pentru că a sărutat o statuie. Ce simboliza și ce acuzații i se aduc

Influencer american, arestat în Coreea de Sud pentru că a sărutat o statuie. Ce simboliza și ce acuzații i se aduc

Influencer american, arestat în Coreea de Sud pentru că a sărutat o statuie. Ce simboliza și ce acuzații i se aduc

Influencer american, arestat în Coreea de Sud pentru că a sărutat o statuie. Ce riscă pentru fapta sa.

Influencer american, arestat în Coreea de Sud pentru că a sărutat o statuie

Influencerul american Johnny Somali, care a revoltat autoritățile din Coreea de Sud după ce a sărutat o statuie ce reprezintă sclavele sexuale în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a fost condamnat la șase luni de închisoare, transmite BBC.

Autoritățile de la Seul l-au acuzat pe Somali de comportament indecent în spațiul public, în noiembrie 2024, după ce influencerul s-a filmat în timp ce săruta și dansa în poala statuilor, cu ocazia unei vizite în Coreea de Sud.

Acestuia nu i s-a mai permis să părăsească țara, după gestul său.

Bărbatul în vârstă de 25 de ani, pe numele său real Ismael Ramsey Khalid, este cunoscut pentru conținutul provocator, motiv pentru care a fost interzis pe mai multe platforme de streaming.

De asemenea, Johnny Somali a fost acuzat că a hărțuit oameni pe stradă, în timpul vizitelor sale în Japonia și Israel.

Miercuri, o Curte de justiție sud-coreeană l-a condamnat pe Khalid pentru mai multe capete de acuzare, inclusiv pentru comportament indecent în public și distribuirea de materiale video false cu tentă sexuală.

„Acuzatul a comis în repetate rânduri infracțiuni împotriva unor elemente ale societății, pentru a genera profit prin intermediul YouTube și a distribuit conținut care contravine legii coreene”, a stabilit Curtea, potrivit presei sud-coreene.

Procurorii au dorit o pedeapsă de trei ani de închisoare, dar judecătorii au scăzut pedeapsa, motivând „absența unor pagube semnificative”, scrie The Korea Herald.

Lui Khalid i s-a mai interzis să lucreze cu organizații care deservesc minori și persoane cu dizabilități, după ce va fi eliberat din închisoare.

Povestea statuilor care reprezintă victime ale sclaviei sexuale

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, aproximativ 200.000 de femei din Asia au fost obligate să devină prostituate pentru soldații japonezi.

Multe dintre ele erau coreene, iar altele au provenit din China, Filipine, Indonezia și Taiwan.

Există câteva statui în Coreea de Sud, care reprezintă, de regulă, o tânără pe un scaun, iar acestea au fost instalate de activiști, pentru a nu da uitării povestea celor denumite „comfort women”.

În trecut, statuile au generat tensiuni diplomatice, în contextul în care Coreea de Sud solicită de decenii întregi despăgubiri din partea Japoniei, pentru tratamentul aplicat acestor femei, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Khalid nu se află la prima abatere

Khalid, care are în jur de 5.000 de urmăritori pe YouTube, și-a cerut scuze în noiembrie 2024, când a spus că „nu a înțeles semnificația statuii”.

Mulți și-au manifestat însă scepticismul cu privire la sinceritatea influencerului.

În timp ce era anchetat în Coreea de Sud, youtuber-ul i-a provocat pe localnici la bătaie.

Astfel, în câteva filmări, se vede cum Johnny Somali este alergat pe străzi de mai mulți oameni.

Anterior, Somali a făcut scandal într-un mijloc de transport în comun, a vandalizat un magazin și a transmis clipuri obscene, realizate în public.

La începutul anului 2024, Johnny Somali a fost deținut în urma unui protest desfășurat în Tel Aviv, deoarece a făcut afirmații nepotrivite la adresa unei polițiste. Ulterior, influencerul a fost eliberat.

Mai mult, în 2023, Somali a generat un scandal în Japonia, unde i-a deranjat pe localnici cu declarații despre bombele nucleare lansate de armata americană la Hiroshima și Nagasaki, la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Tot în Japonia, Somali a fost amendat cu 1.400 de dolari (200.000 yeni), după ce i-a deranjat pe clienții unui restaurant cu muzica sa dată tare.

CONTROVERSĂ SUA amenință China cu sancțiuni economice dacă va continua să cumpere petrol din Iran
22:10
SUA amenință China cu sancțiuni economice dacă va continua să cumpere petrol din Iran
TEHNOLOGIE Snapchat concediază un sfert din angajați. Aceștia vor fi înlocuiți de inteligența artificială
21:47
Snapchat concediază un sfert din angajați. Aceștia vor fi înlocuiți de inteligența artificială
FLASH NEWS Péter Magyar anunță că vrea să preia cât mai repede frâiele țării din mâinile lui Orbán. Care este procesul de transfer al puterii în Ungaria
21:02
Péter Magyar anunță că vrea să preia cât mai repede frâiele țării din mâinile lui Orbán. Care este procesul de transfer al puterii în Ungaria
FLASH NEWS Trump a distribuit o nouă imagine controversată cu el și Mântuitorul. „Cred că este drăguț”
20:23
Trump a distribuit o nouă imagine controversată cu el și Mântuitorul. „Cred că este drăguț”
FLASH NEWS Zelenski în turneu prin Europa după ce SUA nu mai acordă atenție războiului din Ucraina. Kievul îi cere lui Meloni rachete și sisteme antiaeriene
20:02
Zelenski în turneu prin Europa după ce SUA nu mai acordă atenție războiului din Ucraina. Kievul îi cere lui Meloni rachete și sisteme antiaeriene
FLASH NEWS WSJ: SUA și Iranul sunt de acord să se întâlnească pentru a doua rundă de negocieri
18:47
WSJ: SUA și Iranul sunt de acord să se întâlnească pentru a doua rundă de negocieri
Mediafax
EXCLUSIV. Ce se întâmplă cu sumele suspendate pentru nerespectarea jaloanelor din a treia cerere de plată din PNRR?
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
Cine sunt cei cinci politicieni europeni care ar putea călca pe urmele lui Viktor Orbán într-o politică ostilă față de UE
Mediafax
Atac cibernetic masiv al Rusiei asupra mai multor state europene, printre care și România
Click
Zodiile care au parte de un miracol în luna mai. Ei sunt nativii care vor trăi 4 săptămâni ca-n povești
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Cancan.ro
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Monica Gabor în prezent, după ce a dispărut din lumina reflectoarelor. Imaginea postată de Irina Columbeanu
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De ce sunt furate catalizatoarele auto și cum te poți proteja. Ce model de autoturism este cel mai vizat de hoți
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Oamenii de știință au găsit legătura dintre durere și depresie

