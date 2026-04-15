Influencer american, arestat în Coreea de Sud pentru că a sărutat o statuie. Ce simboliza și ce acuzații i se aduc

Influencer american, arestat în Coreea de Sud pentru că a sărutat o statuie. Ce riscă pentru fapta sa.

Influencer american, arestat în Coreea de Sud pentru că a sărutat o statuie

Influencerul american Johnny Somali, care a revoltat autoritățile din Coreea de Sud după ce a sărutat o statuie ce reprezintă sclavele sexuale în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a fost condamnat la șase luni de închisoare, transmite BBC.

Autoritățile de la Seul l-au acuzat pe Somali de comportament indecent în spațiul public, în noiembrie 2024, după ce influencerul s-a filmat în timp ce săruta și dansa în poala statuilor, cu ocazia unei vizite în Coreea de Sud.

Acestuia nu i s-a mai permis să părăsească țara, după gestul său.

Bărbatul în vârstă de 25 de ani, pe numele său real Ismael Ramsey Khalid, este cunoscut pentru conținutul provocator, motiv pentru care a fost interzis pe mai multe platforme de streaming.

De asemenea, Johnny Somali a fost acuzat că a hărțuit oameni pe stradă, în timpul vizitelor sale în Japonia și Israel.

Miercuri, o Curte de justiție sud-coreeană l-a condamnat pe Khalid pentru mai multe capete de acuzare, inclusiv pentru comportament indecent în public și distribuirea de materiale video false cu tentă sexuală.

„Acuzatul a comis în repetate rânduri infracțiuni împotriva unor elemente ale societății, pentru a genera profit prin intermediul YouTube și a distribuit conținut care contravine legii coreene”, a stabilit Curtea, potrivit presei sud-coreene.

Procurorii au dorit o pedeapsă de trei ani de închisoare, dar judecătorii au scăzut pedeapsa, motivând „absența unor pagube semnificative”, scrie The Korea Herald.

Lui Khalid i s-a mai interzis să lucreze cu organizații care deservesc minori și persoane cu dizabilități, după ce va fi eliberat din închisoare.

Povestea statuilor care reprezintă victime ale sclaviei sexuale

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, aproximativ 200.000 de femei din Asia au fost obligate să devină prostituate pentru soldații japonezi.

Multe dintre ele erau coreene, iar altele au provenit din China, Filipine, Indonezia și Taiwan.

Există câteva statui în Coreea de Sud, care reprezintă, de regulă, o tânără pe un scaun, iar acestea au fost instalate de activiști, pentru a nu da uitării povestea celor denumite „comfort women”.

În trecut, statuile au generat tensiuni diplomatice, în contextul în care Coreea de Sud solicită de decenii întregi despăgubiri din partea Japoniei, pentru tratamentul aplicat acestor femei, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Khalid nu se află la prima abatere

Khalid, care are în jur de 5.000 de urmăritori pe YouTube, și-a cerut scuze în noiembrie 2024, când a spus că „nu a înțeles semnificația statuii”.

Mulți și-au manifestat însă scepticismul cu privire la sinceritatea influencerului.

În timp ce era anchetat în Coreea de Sud, youtuber-ul i-a provocat pe localnici la bătaie.

Astfel, în câteva filmări, se vede cum Johnny Somali este alergat pe străzi de mai mulți oameni.

Anterior, Somali a făcut scandal într-un mijloc de transport în comun, a vandalizat un magazin și a transmis clipuri obscene, realizate în public.

La începutul anului 2024, Johnny Somali a fost deținut în urma unui protest desfășurat în Tel Aviv, deoarece a făcut afirmații nepotrivite la adresa unei polițiste. Ulterior, influencerul a fost eliberat.

Mai mult, în 2023, Somali a generat un scandal în Japonia, unde i-a deranjat pe localnici cu declarații despre bombele nucleare lansate de armata americană la Hiroshima și Nagasaki, la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Tot în Japonia, Somali a fost amendat cu 1.400 de dolari (200.000 yeni), după ce i-a deranjat pe clienții unui restaurant cu muzica sa dată tare.

Sursa foto: Profimedia

