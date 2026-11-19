Președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump au avut o întâlnire bilaterală în marja summitului APEC de la Shenzhen, China. Discuțiile au avut loc în contextul pregătirilor pentru un summit trilateral cu președintele chinez Xi Jinping. Trump l-a numit pe liderul rus prieten și i-a spus că este bucuros să-l vadă. Conversația a durat aproximativ 40 de minute.

Întâlnirea dintre Putin și Trump a început cu o strângere de mână.

„Cine este acesta? Este prietenul meu. Mă bucur să te văd”, s-a adresat Trump liderului rus.

În marja summitului APEC, Trump a dat mâna cu secretarul de presă al liderului rus, Dmitri Peskov, și i-a lăudat munca, menționând că acesta „își îndeplinește excelent” atribuțiile.

Potrivit jurnaliștilor de la Casa Albă, președintele SUA l-a bătut pe umăr pe Peskov la începutul întâlnirii.

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Delegația rusă i-a inclus pe ministrul Finanțelor, Anton Siluanov, consilierul prezidențial Iuri Ușakov, directorul general al RDIF, Kirill Dmitriev, și ministrul de externe, Serghei Lavrov.

Partea americană a fost reprezentată de secretarul de stat Marco Rubio și de secretarul Trezoreriei Scott Bessent.

Sursă video: X/@EricLDaugh

În timpul întâlnirii cu liderul rus Vladimir Putin, Trump a declarat că se așteaptă la negocieri productive.

„Avem o relație minunată de mult timp, ne cunoaștem de mulți ani. Cred că…”multe lucruri bune pot ieși din această întâlnire„Sau cel puțin să înceapă”, a spus Trump.

Întâlnirea dintre președintele Vladimir Putin și președintele SUA, Donald Trump, a decurs bine, a declarat Iuri Ușakov, consilierul lui Vladmir Putin.

Potrivit acestuia, Putin a părăsit negocierile într-o dispoziție excelentă.

Ușakov a subliniat, de asemenea, că nu au fost făcute „declarații deosebit de importante” în timpul întâlnirii dintre Putin și Trump, toți se pregătesc pentru întâlnirea trilaterală.

Vladimir Putin și Donald Trump au discutat despre conflictul din Ucraina și problemele legate de relațiile bilaterale în timpul întâlnirii din Shenzhen, a anunțat consilierul prezidențial al Federației Ruse, Iuri Ușakov.

Întâlnirea dintre Trump și Putin, desfășurată în marja summitului APEC, s-a încheiat, având o durată de aproximativ o oră, a anunțat echipa de presă a Casei Albe. Pe de altă parte, consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, a transmis că întâlnirea dintre Putin și Trump a durat între 35 și 40 de minute.

Președintele rus Vladimir Putin nu a făcut nicio declarație în timpul părții publice a întâlnirii sale bilaterale cu președintele SUA, Donald Trump.

De asemenea, Putin și Trump nu au făcut nicio declarație comună în fața presei după întâlnirea lor bilaterală, relatează un corespondent al agenției TASS.

Liderii au purtat discuțiile după încheierea sesiunii plenare a summitului APEC, care a avut loc la Centrul pentru Schimburi Internaționale din Shenzhen.

Scurtă întâlnire dintre cei doi lideri a avut loc înaintea unei reuniuni trilaterale la care participă și președintele chinez Xi Jinping.

Cei doi președinți s-au întâlnit pentru prima dată de la summitul din august 2025 de la Anchorage.