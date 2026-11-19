În Pastila sa editorială de joi, 19 noiembrie, gazetarul Ion Cristoiu vorbește despre întrebarea „la care nu răspunde nimeni: De ce a fost invitat să meargă la Coaliția de Voință premierul Luca Niculescu și nu Nicușor Dan?”.

„Luni, 16 noiembrie, câteva site-uri au difuzat știrea potrivit căreia premierul Luca Niculescu va participa joi, 19.11.2026, la summitul Coaliției de Voință, care va avea loc la Berlin. Și premierul răspunde invitației cancelarului german Merz, a președintelui francez Macron și a premierului britanic Andy Borhman.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Citind această știre, dat fiind faptul că nu a fost difuzată în întreaga presă, am avut unele îndoieli cu privire la autenticitatea ei. Coaliția de Voință, o, cum să zic? Un balon, o bășică umflată de Macron, în amintirea Franței lui Napoleon, întâi sub semnul obsesiei tuturor liderilor francezi postbelici că Franța este o mare putere, deși, în realitate, nu mai este de mult.

Deci această coaliție, care este… Ea se întrunește în legătură cu niște evenimente probabile din viitor. Zice că, în eventualitatea în care și acum se ajunge la un acord de pace în războiul ruso-ucrainean, coaliția aceasta va trimite trupe care să asigure securitatea Ucrainei.

Repet, este ca un film care se petrece peste 100 de ani în lume. Nu se știe când se va încheia acest război. După părerea mea, nu se va încheia niciodată. Și chiar dacă s-ar încheia printr-o pace, este clar că Rusia nu va accepta niciodată, în cadrul acestui acord de pace, prezența trupelor occidentale, când ea a declanșat războiul tocmai pentru a îndepărta posibilitatea venirii trupelor occidentale în apropierea granițelor sale.

Dar, oricum, bășica aceasta, balonul umflat de nu știu cine, această Coaliție de Voință, a avut până acum 17 reuniuni, repet, la care nu s-a luat nicio decizie și la toate a fost prezent Nicușor Dan. Prezența lui Nicușor Dan la această manifestare, la această organizație internațională, ca și la altele, nu este o surpriză, este axiomatică, deoarece, de pe vremea lui Traian Băsescu, Curtea Constituțională a decis că președintele face politica externă a României.

Repet, o greșeală constituțională, pentru că politica externă o face și Guvernul. Guvernul reprezintă un partid, care partid a câștigat alegerile cu un program care cuprinde și politica externă. Deci este o prostie să spui că numai președintele face politica externă, pentru că, repet, și la alegerile parlamentare, nu numai la cele prezidențiale, se discută politica externă.

Dar, repet, această știre nu am crezut-o. Și, totuși, în dimineața zilei de 18 noiembrie, am avut o știre: un comunicat al Administrației Prezidențiale ne-a anunțat că Nicușor Dan participă la o nouă reuniune, ca urmare a invitației primite de la cancelarul Merz. Deci premierul primise invitații și de la ceilalți doi. Se înțelege că președintele a primit-o numai de la Merz și, chiar având în vedere acest comunicat, am crezut că aceea era o știre falsă.

Dar, iată, ieri, purtătorul de cuvânt al Guvernului, răspunzând la o întrebare: „De ce nu mai merge premierul la Coaliția de Voință?”, a răspuns că trebuia să meargă, dar s-a convenit ca reprezentarea României să fie făcută la nivelul președintelui și, de aceea, domnul președinte va merge acolo. Este o decizie luată pe bază de dialog.

Așadar, Luca Niculescu trebuia să meargă. Știrea era corectă, dar, în locul său, merge Nicușor Dan, în urma unor negocieri cu Luca Niculescu, având în vedere secretomania care domnește în statul român.

Rămâne această întrebare: de ce a fost invitat Luca Niculescu și nu Nicușor Dan? Și cum de s-a întâmplat că, deși Luca Niculescu a fost invitat, se duce Nicușor Dan, care a primit și el o invitație, dar numai de la unul dintre cei trei?

Este foarte important să aflăm răspunsul la această întrebare, pentru că poate că ea ascunde mișcări de culise la nivelul marilor puteri, în ceea ce privește atitudinea lor față de șefii din România.”, spune Ion Cristoiu.