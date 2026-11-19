Premierul japonez Sanae Takaichi a discutat aproximativ 30 de minute cu Vladimir Putin, în marja summitului APEC din China.

Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a avut miercuri seară o întrevedere cu președintele rus Vladimir Putin, în timpul unui dineu organizat la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), desfășurat la Shenzhen, în China, potrivit Reuters.

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Discuția, confirmată joi de un reprezentant al Ministerului japonez de Externe, a fost prima întâlnire față în față dintre cei doi lideri după deteriorarea relațiilor diplomatice dintre Tokyo și Moscova, relatează.

„În timpul unui dineu, a avut loc o conversație” între Takaichi și Putin, a declarat pentru agenția franceză un oficial nipon care a solicitat să nu îi fie dezvăluită identitatea.

Potrivit presei japoneze, schimbul de opinii a durat aproximativ 30 de minute. În cadrul discuției, premierul japonez a prezentat pozițiile guvernului de la Tokyo asupra mai multor probleme care afectează relațiile bilaterale.

Japonia a ridicat problema jurnalistului reținut în Rusia și a activelor Japan Tobacco

Printre subiectele abordate s-a numărat situația unui jurnalist japonez arestat în Rusia sub acuzația de spionaj. Sanae Takaichi a adus în discuție și confiscarea recentă de către autoritățile ruse a activelor companiei Japan Tobacco, potrivit relatărilor din presa niponă.

Cele două dosare se numără printre problemele care au complicat relațiile dintre Japonia și Rusia.

În urma întrevederii, Takaichi și Putin au convenit să mențină canalele de comunicare deschise la diferite niveluri, conform informațiilor publicate de NHK.

Participarea premierului japonez la summitul APEC de la Shenzhen marchează și prima sa deplasare în China după declarațiile făcute în urmă cu aproximativ un an despre Taiwan.

Afirmațiile sale au provocat o deteriorare semnificativă a relațiilor dintre Tokyo și Beijing, într-un context regional marcat de divergențe privind securitatea și statutul insulei.