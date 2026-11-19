Președintele Nicușor Dan participă azi, 19 noiembrie, la Berlin, la o nouă reuniune a Coaliției de Voință pentru Ucraina, la invitația cancelarului german Friedrich Merz. Liderul de la Cotroceni susține ideea potrivit căreia orice acord de pace trebuie să țină cont de interesele legitime de securitate ale Europei, în special ale statelor de pe Flancul Estic al NATO, și să asigure securitatea deplină a regiunii Mării Negre.

Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului va susține că un acord de pace trebuie să țină cont de interesele legitime de securitate ale Europei, în special ale țărilor cele mai expuse riscurilor și efectelor războiului, printre care se numără și România.

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Astfel, un acord de pace solid trebuie să contribuie la consolidarea securității întregului continent, cu o atenție deosebită acordată Flancului Estic al NATO și regiunii Mării Negre. România consideră că o pace durabilă în Ucraina presupune restabilirea deplină a securității în regiunea Mării Negre.

De asemenea, Nicușor Dan va sublinia că Rusiei nu trebuie să i se permită să influențeze deciziile de securitate și de politică externă ale statelor din regiune.

Inițiativa Coaliției de Voință (Coalition of the Willing) este un format al statelor care s-au angajat să ofere un sprijin consolidat Ucrainei și să contribuie la negocierile de pace.

Acest sprijin se referă inclusiv la oferirea unor garanții de securitate suficient de solide pentru Ucraina, astfel încât să se asigure caracterul durabil al unui acord de pace și să se împiedice o nouă agresiune.

Inițiativa este condusă de Regatul Unit și Franța și a fost lansată în martie 2025.