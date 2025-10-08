Prima pagină » Știri externe » INUNDAȚII devastatoare în Vietnam. Cel puțin opt oameni au murit în nordul țării

Andrei Văcaru
08 oct. 2025, 15:35, Știri externe
Vietnamul a înregistrat cele mai grave inundații din ultimii aproape 40 de ani, înregistrând cel puțin opt decese în nordul țării, a anunțat presa de stat din această țară.

Nivelurile maxime ale râurilor Bang, Thuong și Trung au depășit niveluri nemaiîntâlnite din 1986, de marți seară până miercuri, Trung urmând să înregistreze un nivel cu doi metri mare mare decât recordul anterior, notează CNA.

În provincia Bac Ninh, nivelurile la un punct de măsurare de pe râul Thuong „au depășit inundația istorică din 1986 și continuă să crească”, mai informează presa de stat.

Miercuri dimineață, biroul meteorologic din Vietnam a transmis că nivelul râului Cau, care traversează orașul Thai Nguyen, era, de asemenea, cu peste un metru mai mare decât nivelul record anterior, atins atunci când taifunul Yagi a devastat țara în septembrie anul trecut.

Zeci de mii de oameni au rămas blocați în case sau au fugit din calea apelor care au ajuns la acoperișurile caselor în anumite zone ale orașului, la aproximativ 80 km nord de capitala Hanoi. Nivelurile record ale râurilor au dus la inundarea străzilor din mai multe comunități, cel puțin opt persoane murind săptămâna aceasta, a transis guvernul central de la Hanoi.

Ploi extrem de puternice în Vietnam

Inundațiile au urmat ploilor abundente provocate taifunul Matmo, care, deși a scăzut în intensitate, a lovit puternic nordul țării. Matmo a lovit țara la doar o săptămână după ce taifunul Bualoi a provocat inundații de amploare, ucigând cel puțin 56 de persoane și provocând pierderi economice estimate la peste 710 milioane de dolari. Armata a declarat că a folosit două elicoptere pentru a lansa patru tone de ajutoare umanitare destinate populației din zonele de la granița cu China.

Schimbările climatice provocate de om amplifică fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi taifunurile, făcându-le și mai distructive, notează sursa citată.

47 de morți în Nepal, în urma inundațiilor și alunecărilor de teren, în ultimele 36 de ore

Bilanțul cutremurului din FILIPINE a ajuns la 72 de morți. Autoritățile se axează acum pe ajutorarea supraviețuitorilor

