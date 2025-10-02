Bilanțul cutremurului din FILIPINE a ajuns la 72 de morți. Autoritățile se axează acum pe ajutorarea supraviețuitorilor

Bilanțul cutremurului cu magnitudinea de 6,9 ​​produs marți seara în Filipine a ajuns la 72 de morți, a anunțat Agenția de Protecție Civilă din această țară.

Alte 294 de persoane au fost rănite, a anunțat agenția într-un raport publicat joi și citat de Reuters. Toate decesele au fost înregistrate în regiunea centrală Visayas.

Corpurile a trei noi victime au fost extrase de sub dărâmăturile unui hotel prăbușit în orașul Bogo, de pe insula Cebu, în apropierea epicentrului seismului cu magnitudinea 6,9 care a lovit arhipelagul marți seara. Un bilanț anterior indica 69 de morți.

„Nu avem persoane dispărute, deci presupunem că toată lumea este contabilizată”, a declarat joi Junie Castillo, purtător de cuvânt al Consiliului național pentru reducerea și gestionarea riscurilor de dezastre, adăugând că unele unități de intervenție au fost invitate să „se demobilizeze”.

Circa 600 de locuințe au fost distruse de cutremur, obligând locuitorii să doarmă sub cerul liber, iar mii de case au suferit avarii structurale, în timp ce replicile seismului continuă să afecteze regiunea. Guvernul a recenzat 294 de răniți și estimează că aproximativ 20.000 de persoane au fost nevoite să își evacueze locuințele.

Autoritățile din Filipine se vor concentra acum pe ajutorarea supraviețuitorilor

Președintele Ferdinand Marcos Jr. a promis amenajarea unei tabere de mari dimensiuni pentru adăpostirea temporară a persoanelor rămase fără adăpost.

„Nu avem unde să adăpostim familiile strămutate, deoarece nu suntem siguri de starea centrelor de evacuare. Vom construi un oraș de corturi, care poate fi ridicat rapid și îi va proteja pe oameni de ploaie”, a anunțat el, angajându-se să asigure hrană, apă și electricitate celor evacuați.

El a promis, de asemenea, restabilirea curentului electric în orașul cu o populație de 90.000 de locuitori și acordarea unei sume simbolice de 10.000 de pesos (154 de euro) fiecărei familii care și-a pierdut casa.

