47 de morți în Nepal, în urma inundațiilor și alunecărilor de teren, în ultimele 36 de ore

Mai multe zone din Nepal sunt afectate de ploile abundente, în ultimele 36 de ore. În urma inundațiilor și alunecărilor de teren, cel puțin 22 de persoane au murit. Autostrăzile au fost blocate de aluviuni, iar alte 11 persoane sunt de negăsit încă de sâmbătă, 4 octombrie.

Nepal se află sub asediul ploilor abundente, iar în anumite districte situația este critică. În urma inundațiilor formate de ploile abundente, dar și a alunecărilor de teren, cel puțin 22 de persoane au decedat. De asemenea, mai multe poduri au fost distruse de furia șuvoaielor de apă, iar mai multe drumuri au ajuns blocate de alunecările de teren.

Ploile abundente au făcut ravagii în Nepal

Ultimele 36 de ore au fost critice în anumite districte din Nepal. De exemplu, 18 localnici din districtul Ilam au decedat în urma alunecărilor de teren. În sudul țării, alte trei persoane au murit, iar în estul Nepalului, un singur cetățean s-a stins din viață. Încă de sâmbătă, 4 octombrie 2025, alte 11 persoane au fost declarate dispărute, după ce au fost luate de șuvoaie.

„Eforturile de salvare sunt în curs de desfăşurare”, a declarat Shanti Mahat, purtător de cuvânt al Autorităţii naţionale pentru managementul dezastrelor, conform Reuters.

Zborurile interne au fost perturbate

În urma condițiilor meteorologice nefavorabile și a situației critice, majoritatea zborurilor interne au fost perturbate. Debitul Râului Koshi s-a dublat, potrivit lui Dharmendra Kumar Mishra, guvernatorul districtului Sunsari.

„Zborurile interne sunt în mare parte perturbate, dar zborurile internaţionale funcţionează normal”, a precizat Rinji Sherpa, purtător de cuvânt al aeroportului din Kathmandu.

Sursă foto: Profimedia