Social-democrații reuniți la Sinaia au prezentat rezultatele unor sondaje interne cu privire la percepția românilor asupra direcției în care țara se îndreaptă, dar și asupra intenției de vot pe care aceștia o au. Sondajele au fost realizate de CURS, AVANGARDE și IRES și prezintă date relevante pentru lunile iulie și august. Pe baza informațiilor din sondajele cu circuit închis, social-democrații au asoptat cele două rezoluții și au stabilit strategia partidului pentru perioda următoare.

Liderii PSD au mai anunțat că vor susține formarea unui guvern minoritar PSD sau a unui guvern politic format în jurul PSD și resping orice variantă din care partidul nu face parte.

Aproximativ 80% dintre respondenții sondajelor cred că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Potrivit datelor publicate de IRES și CURS, românii au devenit ușor mai optimiști în luna august, comparativ cu iulie. Datele arată o scădere de la 80% dintre respondenții care cred că direcția României este greșită la 75-78%. Pe de altă parte, Avangarde susține că numărul celor care cred că lucrurile nu se îndreaptă într-o direcție potrivită a crescut de la 79% în luna iulie la 85% în luna august.

Cine sunt vinovații pentru lipsa de stabilitate politică

Datele furnizate de IRES arată că cei mai mulți români consideră că vina le aparține tuturor partidelor, respectiv 36% în luna iulie și 33% în august. Cifrele sunt într-o ușoară scădere față de luna trecută, în timp ce, în cazul lui Ilie Bolojan, acestea sunt în creștere.

Tot mai mulți români cred că Ilie Bolojan este principalul vinovat pentru lipsa de stabilitate politică a României.

Datele mai arată că cifrele sunt în scădere și pentru PSD sau Nicușor Dan. În iulie, 14% dintre respondenți afirmau că PSD este vinovat pentru criza politică, însă cifra scade la 11% în august. O situație similară este și în cazul lui Nicușor Dan, de la 14% la doar 9%.

Ce opțiuni de vot au exprimat respondenții

Partidul care reușește să atragă cele mai multe voturi este AUR, cu o creștere de 3 puncte procentuale între iulie și august, potrivit sondajului AVANGARDE. AUR este urmat de PSD, care, de asemenea, înregistrează creșteri în privința opțiunilor de vot, cu 1-2% în luna august.

PNL și USR continuă să scadă în sondaje, iar contextul războiului dintre Fritz și instituțiile statului nu este unul favorabil pentru USR.

PSD, reunit la Consiliul de la Sinaia

Liderii Partidului Social Democrat participă la Consiliul Național Politic de la Sinaia, unde se trasează liniile de direcție ale partidului și se discută eventualitatea învestirii unui guvern minoritar PSD sau a unui guvern politic format în jurul PSD.

Social-democrații afirmă că nu vor vota un guvern din care PSD nu face parte. România are cel mai lung guvern interimar din istoria sa, după demiterea Executivului Bolojan la data de 5 mai 2026.