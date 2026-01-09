Protestatarii iranieni au preluat controlul asupra orașului Mashhad, al doilea oraș ca mărime din Iran

Protestatarii iranieni anti-regim au preluat practic controlul asupra celui de-al doilea oraș ca mărime din Iran, Mashhad. Imaginile surprinse arată cum mulțimi de oameni mărșăluiesc pe străzi și strigă lozinci împotriva liderului Khamenei.

Forțele de securitate ale regimului s-au retras în doar câteva clădiri guvernamentale și nu se mai mișcă de acolo.

Protestele antiguvernamentale din Iran au izbucnit vineri pentru a 13-a zi consecutiv, în ceea ce reprezintă cea mai mare revoltă, din ultimii ani. Oameni din peste 100 de orașe au participat la demonstrații.

Protestele au început ca mitinguri în bazarurile din Teheran, unde oamenii au manifestat din cauza inflației în creștere. Evenimentele au punctul culminant săptămâna trecută, când prețurile bunurilor de bază, precum uleiul de gătit și puiul, au crescut dramatic peste noapte.

O decizie a băncii centrale de a pune capăt unui program care permitea unor importatori să acceseze dolari americani mai ieftini în comparație cu restul pieței i-a determinat pe proprietarii de magazine să crească prețurile, iar pe unii să-și închidă ușile, inițiind demonstrațiile.