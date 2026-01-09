Prima pagină » Știri externe » Protestatarii iranieni au preluat controlul asupra orașului Mashhad, al doilea oraș ca mărime din Iran

Protestatarii iranieni au preluat controlul asupra orașului Mashhad, al doilea oraș ca mărime din Iran

Ruxandra Radulescu
09 ian. 2026, 23:07, Știri externe

Protestatarii iranieni anti-regim au preluat practic controlul asupra celui de-al doilea oraș ca mărime din Iran, Mashhad. Imaginile surprinse arată cum mulțimi de oameni mărșăluiesc pe străzi și strigă lozinci împotriva liderului Khamenei.

Forțele de securitate ale regimului s-au retras în doar câteva clădiri guvernamentale și nu se mai mișcă de acolo.

Protestele antiguvernamentale din Iran au izbucnit vineri pentru a 13-a zi consecutiv, în ceea ce reprezintă cea mai mare revoltă, din ultimii ani. Oameni din peste 100 de orașe au participat la demonstrații.

Protestele au început ca mitinguri în bazarurile din Teheran, unde oamenii au manifestat din cauza inflației în creștere. Evenimentele au punctul culminant săptămâna trecută, când prețurile bunurilor de bază, precum uleiul de gătit și puiul, au crescut dramatic peste noapte.

O decizie a băncii centrale de a pune capăt unui program care permitea unor importatori să acceseze dolari americani mai ieftini în comparație cu restul pieței i-a determinat pe proprietarii de magazine să crească prețurile, iar pe unii să-și închidă ușile, inițiind demonstrațiile.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Donald Trump anunță că SUA va vinde petrolul confiscat de pe nava Olina, capturată de autoritățile americane în Caraibe
22:12
Donald Trump anunță că SUA va vinde petrolul confiscat de pe nava Olina, capturată de autoritățile americane în Caraibe
DIPLOMAȚIE La nici o săptămână de la capturarea lui Maduro, noul președinte al Venezuelei cere voie să se ducă în SUA. Ce vrea Delcy Rodriguez de la Trump
20:46
La nici o săptămână de la capturarea lui Maduro, noul președinte al Venezuelei cere voie să se ducă în SUA. Ce vrea Delcy Rodriguez de la Trump
EXTERNE Președintele Poloniei oprește prin veto legea UE care „cenzura” internetul: „Nu înființăm Ministerului Adevărului din romanul „1984” al lui Orwell”
20:02
Președintele Poloniei oprește prin veto legea UE care „cenzura” internetul: „Nu înființăm Ministerului Adevărului din romanul „1984” al lui Orwell”
CONTROVERSĂ De frică de Trump, Franța a mutat ziua Summitului G7. Ce vrea să evite Macron
19:55
De frică de Trump, Franța a mutat ziua Summitului G7. Ce vrea să evite Macron
ENERGIE Sancțiunile lovesc mașinăria de război a Rusiei: producția de petrol a scăzut masiv în decembrie, cea mai mare cădere din ultimele 18 luni
19:19
Sancțiunile lovesc mașinăria de război a Rusiei: producția de petrol a scăzut masiv în decembrie, cea mai mare cădere din ultimele 18 luni
PACE ÎN UCRAINA După Macron, și premierul Italiei, Giorgia Meloni cere UE să negocieze cu Rusia: Întrebarea e cine o va face
18:58
După Macron, și premierul Italiei, Giorgia Meloni cere UE să negocieze cu Rusia: Întrebarea e cine o va face
Mediafax
Horoscop 10 ianuarie 2026: Două zodii primesc ajutor financiar, altele simt o mare ușurare sufletească
Digi24
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei
Cancan.ro
S-a aflat cauza reală a morții lui Gabriel din Buzău. Ce i-a curmat viața, de fapt. Familia se pregătește de înmormântare
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
A fost arestat cel mai periculos chinez din „imperiul mafiei cibernetice”. Avea centre de muncă forțată unde-și derula escrocheriile
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Digi24
Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin în luptă o armă pe care n-a mai folosit-o din 2024
Cancan.ro
Dorian Popa riscă să meargă la ÎNCHISOARE! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
De ce cărțile bune primesc recenzii de doar 3 stele?

Cele mai noi

Trimite acest link pe