Televiziunea de stat din Iran difuzează prima declarație a lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al țării. Declarația precizează că toate bazele americane din regiune trebuie închise imediat, deoarece vor fi atacate, relatează Sky News și Al Jazeera.

Khamenei a adăugat că Iranul vizează doar bazele americane, lucru pe care îl va continua

„Transmitem un mesaj liderilor din regiune și subliniem că vom avea relații bune cu țările din jurul nostru”, se arată în declarație. „Însă existența bazelor americane în unele dintre aceste țări și utilizarea acestor baze pentru a ataca Iranul nu aduce beneficii regiunii și acestea trebuie închise.” „Așa cum am spus, nu suntem dușmanii țărilor din jurul nostru și țintim doar bazele acelor americani.”

Khamenei a făcut apel la unitate națională în discursul său televizat și a declarat că Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă pentru a exercita presiune asupra dușmanilor Iranului, SUA și Israel.

Declarația mulțumește, de asemenea, „poporului iranian din toate păturile sociale care s-a opus inamicului”.

Liderul suprem a transmis condoleanțe persoanelor care „și-au pierdut persoanele dragi în timpul războiului”, afirmând că daunele vor fi compensate.

„Crima împotriva umanității și împotriva copiilor… nu va fi ignorată”, a adăugat acesta.

„Mi-am pierdut tatăl, soția”

„Acesta este un lucru pe care îl împărtășesc cu oamenii care și-au pierdut copiii pentru că eu mi-am pierdut tatăl, mi-am pierdut soția. Sora mea și-a pierdut copilul, precum și soțul, care a fost martirizat.” „Dar ceea ce ne ușurează îndurarea tuturor acestor necazuri este să avem încredere în harul lui Dumnezeu și să știm că răbdarea le va rezolva.” „Îi asigur pe toți că nu vom ignora faptul că ne vom răzbuna pe martirii noștri.” „Nu este vorba doar despre faptul că l-au martirizat pe liderul nostru suprem.” „Și nu este vorba doar despre el, ci despre fiecare compatriot care a fost ucis în timpul războiului.”

Noul lider suprem a mulțumit armatei țării, care, potrivit lui, a împiedicat Iranul să fie dominat sau divizat în momentul în care a fost atacat.

„Aș dori să mulțumesc luptătorilor curajoși care fac o treabă excelentă într-un moment în care țara noastră se află sub presiune și este atacată”, a declarat el.

Grupurile armate din Yemen și Irak susțin Iranul, afirmă Khamenei

Rezistența din Yemen „își va face și ea treaba”, a spus Khamenei, adăugând că și grupurile armate din Irak „vor să ajute” Iranul.

Compensații financiare celor „care au suferit prejudicii”

Noul lider suprem al Iranului a adăugat: „Cei răniți vor beneficia de tratament gratuit. Situația actuală trebuie gestionată oferind compensații financiare celor care au suferit prejudicii.“

Khamenei nu a apărut personal în fața camerelor de filmat, declarația scrisă fiind citită de un prezentator de știri iranian.

