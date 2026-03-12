Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a fost primit oficial de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. În timpul protocolului, Nicușor Dan a avut din nou un moment de rătăcire și nu a mai știut pe unde să meargă. Șeful statului a fost îndrumat de Zelenski și de șefa de protocol, Delia Dinu.

La finalul saluturilor, Nicușor Dan s-a întors spre șefa de protocol pentru a primi indicații cu privire la următorii pași. Deși Delia Dinu l-a îndrumat pe președinte să se întoarcă, se pare că șeful statului a avut nevoie și de confirmarea lui Zelenski pentru a recurge la acest gest.

Președintele ucrainean l-a direcționat cu mâna dreaptă pe Nicușor Dan, iar acesta i-a mulțumit printr-un zâmbet și printr-o atingere pe spate.

Ulterior, cei doi președinți s-au deplasat până la scena de mici dimensiuni, unde li s-au făcut mai multe fotografii. Pe parcursul drumului, Zelenski părea a fi mai mult gazda, decât Nicușor. În timp ce președintele ucrainean mergea înainte, sigur pe el, Nicușor Dan zâmbea constant și se ținea în urma lui, așteptând parcă mai multe instrucțiuni despre ce trebuie să facă și cum să se comporte.

Volodimir Zelenski a ajuns astăzi la București. Președintele ucrainean va avea mai multe discuții cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan

AUTORUL RECOMANDĂ: