12 mart. 2026, 15:05
Membrii trupei Holograf au transmis un mesaj de condoleanțe emoționant, pe rețelele de socializare, după decesul colegului lor, basistul Mugurel Iulian Vrabete.

„Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă.

A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui.

Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau.

Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui.

Drum lin, Mugurel”, au scris cei de la Holograf.

