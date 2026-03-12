Statuia „Titanic” a lui Trump și Epstein atrage vizitatorii în Washington DC. Unde a fost amplasată sculptura realizată de un grup de artiști anonimi

O statuie care îl înfățișează pe Donald Trump îmbrățișându-l pe infractorul sexual Jeffrey Epstein, în stilul Titanic, a apărut, peste noapte, în National Mall din Washington, celebrul parc care găzduiește monumente reprezentative, precum Lincoln Memorial și Washington Monument.

Replica aurie a lui Trump este plasată în spatele lui Epstein, cu brațele întinse, la prova unui model în miniatură al unei nave, o referință la poza celebră a lui Jack și Rose din lungmetrajul apărut în 1997. Cei doi au fost așezați astfel încât să privească spre vârful îndepărtat al Monumentului Washington.

Sculptura, care ar fi fost instalată, potrivit unor surse, de colectivul de artiști anonimi Secret Handshake, se intitulează „The King Of The World” (Regele lumii) – tot o referință la celebra replică rostită de Jack, interpretat de Leonardo DiCaprio în Titanic.

„Tragica poveste de dragoste dintre Jack și Rose s-a bazat pe călătorii luxoase, petreceri zgomotoase și schițe nud secrete”, se poate citi pe o placă amplasată sub opera de artă de aproximativ 3,6 metri înălțime. „Acest monument onorează legătura dintre Donald Trump și Jeffrey Epstein, o prietenie care pare să se bazeze tot pe călătorii luxoase, petreceri zgomotoase și schițe nud secrete.”

În apropiere, o serie de 10 bannere afișează o fotografie cu Trump și Epstein împreună, alături de sloganul „Make America Safe Again” (Să facem America din nou sigură). Fiecare poartă inscripția Departamentului de Justiție, însă cuvântul „Justiție” este vizibil șters.

Potrivit The Guardian, secret Handshake ar fi folosit intermediari pentru a obține autorizații de la Serviciul Parcurilor Naționale. În septembrie anul trecut, artiștii au ridicat o statuie numită „Best Friends Forever” (Cei mai buni prieteni pentru totdeauna), care îi înfățișează pe cei doi bărbați ținându-se de mână.

În ianuarie, au amplasat o replică gigantică a unui presupus mesaj trimis de Trump lui Epstein în 2003, de ziua de naștere a acestuia, și semnat „Donald”. Trump a negat că ar fi scris mesajul, afirmând că semnătura nu era a lui.

Ziarul Washington Post a relatat că permisul pentru noua instalație menționează data de începere, dar, în mod curios, data de încheiere este ascunsă, lăsând neclar cât timp statuia va rămâne în Mall.

Casa Albă a condamnat rapid expoziția din National Mall. Abigail Jackson, adjunctă a secretarului de presă, a sugerat că lucrarea reflectă standardele politice duble. „Când vor crea acești donatori democrați bogați sculpturi ale democraților… care au continuat să solicite bani și întâlniri de la Epstein după ce acesta a fost condamnat pentru infracțiuni sexuale?”, a declarat ea pentru Washington Post.

