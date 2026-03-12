Prima pagină » Emisiuni » OFF The Record I Invitat: Victor Alistar, purtător de cuvânt ÎCCJ, fost membru CSM

OFF The Record I Invitat: Victor Alistar, purtător de cuvânt ÎCCJ, fost membru CSM

12 mart. 2026, 15:11, Emisiuni
OFF The Record I Invitat: Victor Alistar, purtător de cuvânt ÎCCJ, fost membru CSM

Se spune că dreptul este „arta binelui și a echității”. Însă respectarea regulilor dreptului internațional a ajuns să împartă planeta în două și să genereze conflicte de proporții. În România, procedura de numire a șefilor marilor parchete din România este în toi, dar o parte din societate consideră în continuare că Justiția „este capturată”.

Cât de „capturată” este Justiția din România și cine a capturat-o? Care este diferența între judecători și procurori în ceea ce privește procedura de numire? Cine vrea să influențeze actul judiciar în România? Ce crede Curtea Supremă de Justiție despre referendumul președintelui Nicușor Dan? Cum trebuie modificate legile Justiției? Au încredere judecătorii în DNA pentru a fi anchetați pentru presupuse fapte de corupție? Despre toate acestea discutăm cu Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al Curții Supreme, fost membru CSM

Vineri, de la ora 13.00, în exclusivitate, pe Mediafax.

