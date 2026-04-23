Iranul ar putea fi înlocuit cu Italia la Cupa Mondială de Fotbal găzduită de SUA, sugerează un emisar special al lui Trump

Un emisar special din partea președintelui Donald Trump a făcut o propunere către FIFA. A propus ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială.
Planul ar putea fi un efort care să repare relațiile stricate dintre Trump și Giorgia Meloni, prim-ministra Italiei.
„Confirm că i-am sugerat lui Trump și președintelui FIFA, Infantino, ca Italia să înlocuiască Iran la Cupa Mondială. Sunt un nativ italian și visez să ăd Azzuri la campionatul găzduit de SUA”, a spus Paolo Zampolli către Financial Times.
Naționala Italiei a ratat calificarea la turneul final pentru Cupa Mondială în martie.
SUA și Israel sunt în război cu Iran. Administrația Trump a acuzat regimul de la Teheran pentru crime împotriva umanității după ce s-a raportat uciderea a zeci de mii de protestatari la revoltele de la începutul anului.
De asemenea, SUA au inițiat atacurile împotriva Iranului pentru că regimul a refuzat să renunța la programul nuclear, considerat o amenințare la adresa Israelului. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz ca urmare a atacurilor SUA, blocând 20% din tranzitul petrolier global.