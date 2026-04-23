Iranul ar putea fi înlocuit cu Italia la Cupa Mondială de Fotbal găzduită de SUA, sugerează un emisar special al lui Trump

Un emisar special din partea președintelui Donald Trump a făcut o propunere către FIFA. A propus ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială.

Planul ar putea fi un efort care să repare relațiile stricate dintre Trump și Giorgia Meloni, prim-ministra Italiei.

„Confirm că i-am sugerat lui Trump și președintelui FIFA, Infantino, ca Italia să înlocuiască Iran la Cupa Mondială. Sunt un nativ italian și visez să ăd Azzuri la campionatul găzduit de SUA”, a spus Paolo Zampolli către Financial Times.

Naționala Italiei a ratat calificarea la turneul final pentru Cupa Mondială în martie.

Motivele pentru care Iranul ar putea fi descalificat de la Cupa Mondială

SUA și Israel sunt în război cu Iran. Administrația Trump a acuzat regimul de la Teheran pentru crime împotriva umanității după ce s-a raportat uciderea a zeci de mii de protestatari la revoltele de la începutul anului.

De asemenea, SUA au inițiat atacurile împotriva Iranului pentru că regimul a refuzat să renunța la programul nuclear, considerat o amenințare la adresa Israelului. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz ca urmare a atacurilor SUA, blocând 20% din tranzitul petrolier global.