Iranul ar putea fi înlocuit cu Italia la Cupa Mondială de Fotbal găzduită de SUA, sugerează un emisar special al lui Trump

Un emisar special din partea președintelui Donald Trump a făcut o propunere către FIFA. A propus ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială.

Planul ar putea fi un efort care să repare relațiile stricate dintre Trump și Giorgia Meloni, prim-ministra Italiei.

„Confirm că i-am sugerat lui Trump și președintelui FIFA, Infantino, ca Italia să înlocuiască Iran la Cupa Mondială. Sunt un nativ italian și visez să ăd Azzuri la campionatul găzduit de SUA”, a spus Paolo Zampolli către Financial Times.

Naționala Italiei a ratat calificarea la turneul final pentru Cupa Mondială în martie.

Motivele pentru care Iranul ar putea fi descalificat de la Cupa Mondială

SUA și Israel sunt în război cu Iran. Administrația Trump a acuzat regimul de la Teheran pentru crime împotriva umanității după ce s-a raportat uciderea a zeci de mii de protestatari la revoltele de la începutul anului.

De asemenea, SUA au inițiat atacurile împotriva Iranului pentru că regimul a refuzat să renunța la programul nuclear, considerat o amenințare la adresa Israelului. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz ca urmare a atacurilor SUA, blocând 20% din tranzitul petrolier global.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Imaginile zilei: Prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, a fost atacat cu un lichid roşu, după o conferință la Berlin
16:47
Imaginile zilei: Prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, a fost atacat cu un lichid roşu, după o conferință la Berlin
FLASH NEWS Donald Trump ordonă Marinei americane să distrugă orice ambarcațiune a Iranului din Strâmtoarea Ormuz: „Nu trebuie să existe nicio ezitare”
16:36
Donald Trump ordonă Marinei americane să distrugă orice ambarcațiune a Iranului din Strâmtoarea Ormuz: „Nu trebuie să existe nicio ezitare”
LIVE 🚨 E oficial. Împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, aprobate de UE
14:53
🚨 E oficial. Împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, aprobate de UE
DECES A murit Darrell Sheets. Vedeta celebrei emisiuni „Războiul depozitelor” avea 67 de ani
14:21
A murit Darrell Sheets. Vedeta celebrei emisiuni „Războiul depozitelor” avea 67 de ani
FLASH NEWS Rusia susține că a primit o invitație „la cel mai înalt nivel” pentru summitul G20 de la Miami. De când nu a mai participat Putin la marele eveniment
14:18
Rusia susține că a primit o invitație „la cel mai înalt nivel” pentru summitul G20 de la Miami. De când nu a mai participat Putin la marele eveniment
FLASH NEWS Un turist a ajuns la spital după ce și-a prins capul în gura unui dinozaur, într-un parc de distracții. Imagini cu „atacul dinozaurului“
13:59
Un turist a ajuns la spital după ce și-a prins capul în gura unui dinozaur, într-un parc de distracții. Imagini cu „atacul dinozaurului“
Mediafax
Mașinile electrice au explodat în UE. Benzina și motorina, în cădere liberă
Digi24
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
Cancan.ro
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5 ani
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Adevarul
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Mediafax
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Click
Coșmarul trăit de Aurelian Temișan. Știrea falsă care aproape i-a distrus cariera
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Cancan.ro
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?

Cele mai noi

Trimite acest link pe