Iranul promite răzbunare în cazul unui atac al americanilor. Surse: „Dacă SUA intervin, vom ataca bazele sale din regiune”

14 ian. 2026, 11:49, Știri externe
O sursă iraniană de rang înalt a declarat agenției de știri Reuters că regimul de la Teheran a avertizat țările vecine că va ataca bazele americane de pe teritoriul lor dacă președintele Donald Trump intervine militar în protestele de pe teritoriul său.

„Teheranul a transmis țărilor din regiune, inclusiv Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, până la Turcia, că bazele americane de pe teritoriul lor vor deveni ținte dacă Trump atacă Iranul și le-a cerut să prevină intervenția SUA”, a declarat oficialul de rang înalt, relatează Sky News.

Potrivit unui raport The Washington Post, doi oficiali europeni, care au vorbit sub condiția anonimatului, au declarat că administrația Trump a cerut, luni, țărilor lor să împărtășească informații despre posibile ținte din Iran.

„Nu avem niciun indiciu că președintele Trump va viza instalațiile nucleare. Este mai probabil ca el să meargă după liderii organizațiilor și forțelor responsabile de uciderea protestatarilor”, a spus unul dintre oficiali.

Consiliul Național de Securitate al SUA s-a reunit, marți, fără Trump, scrie The Washington Post, pentru a pregăti opțiuni pentru președinte, a declarat o persoană familiarizată cu întâlnirea. Vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și alți oficiali îi prezintă lui Trump opțiuni fără a-și exprima preferințele, a spus persoana respectivă.

Președintele a amenințat în repetate rânduri că Statele Unite ar putea recurge la forța militară dacă guvernul de la Teheran continuă să ucidă demonstranți. Alte opțiuni ar putea include intensificarea presiunii economice asupra guvernului, atacuri cibernetice și sprijin sporit pentru mișcarea de protest.

