IRANUL respinge apelul pentru pace al președintelui TRUMP. Teheranul denunță acțiunile „ostile” ale SUA

Apelul președintelui american, Donald Trump, pentru pace cu Iranul este „în contradicție” cu acțiunile Statelor Unite, care au desfășurat bombardamente asupra instalațiilor nucleare ale Teheranului, a declarat, marți, Ministerul iranian de Externe.

Într-un discurs susținut luni în fața Parlamentului israelian, Trump a afirmat că Statele Unite sunt „pregătite” să facă pace cu Iranul, la câteva luni după ce a sprijinit Israelul în operațiunea sa de oprire a programului nuclear iranian.

„Ministerul de Externe consideră că dorința de pace și dialog exprimată de președintele american este în contradicție cu comportamentul ostil și criminal al Statelor Unite față de poporul iranian”, potrivit unui comunicat.

Trump a dat asigurări, luni, că „nici Statele Unite, nici Israelul nu au o atitudine ostilă față de poporul iranian”.

„Pur și simplu vrem să trăim în pace. Chiar și pentru Iran, mâna prieteniei și cooperării este întinsă”, a declarat Donald Trump, citat de cotidianul Le Parisien.

Tensiunile dintre SUA, Israel și Iran se mențin

Israelul a lansat o operațiune fără precedent împotriva Iranului, ucigând înalți oficiali și oameni de știință legați de programul nuclear al Iranului, precum și sute de civili. Iranul a ripostat cu rachete și drone lansate împotriva Israelului. La ordinul lui Donald Trump, forțele americane au bombardat trei instalații nucleare majore din centrul Iranului pe 22 iunie.

„Cum poate cineva să atace zone rezidențiale și instalații nucleare într-o țară aflată în plină negociere politică, să ucidă peste o mie de oameni, inclusiv femei și copii nevinovați, și apoi să revendice pacea și prietenia?”, a transmis Ministerul de Externe.

Foto: Profimedia

