Trump „mută munții” pentru a reveni la Washington la timp să-l ONOREZE pe Charlie KIRK. Pe 14 octombrie, Kirk ar fi împlinit 32 de ani

14 oct. 2025, 09:04, Știri externe
Trump

Președintele SUA Donald Trump „mută munții” pentru a-și încheia treburile în Orientul Mijlociu și a se întoarce la Washington la timp pentru a-l onora pe regretatul activist conservator Charlie Kirk marți.

După vizitele fulger din Israel și Egipt, președintele SUA trebuie să se zorească să se întoarcă la Casa Albă pentru a îi acorda postum lui Charlie Kirk Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă a Americii, în ziua în care fondatorul Turning Point USA ar fi împlinit 32 de ani, notează The Independent.

Kirk a fost împușcat mortal de un lunetist în timp ce participa la o dezbatere cu studenții, pe campusul Universității Utah Valley din Orem, Utah, pe 10 septembrie.

Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă onoare a SUA

Andrew Kolvet, producătorul executiv al The Charlie Kirk Show, a confirmat planul președintelui de a se întoarce pentru ceremonia de onorare a lui Kirk:

„Președintele Trump mută munții pentru a se întoarce la DC pentru a-i acorda lui Charlie Medalia Prezidențială a Libertății în ziua în care acesta ar fi împlinit 32 de ani.

„Vă mulțumesc, domnule președinte. Vedem de ce eforturi a fost nevoie pentru a realiza acest lucru și suntem incredibil de recunoscători,” a scris Kolvet pe platforma X.

Remarcile lui Donald Trump

Vorbind la Casa Albă vineri, Trump a declarat presei:

„Mă întorc, cred că marți seara, pentru Charlie Kirk, un prieten de-al meu, un prieten al nostru, un prieten al multor oameni de aici.

„Și îi dăm Medalia Prezidențială a Libertății, care este cea mai înaltă onoare pe care o primești, în afară de Medalia de Onoare a Congresului – una a militară, una e civilă – dar este… este cea mai mare onoare. Și Erika, frumoasa lui soție, va fi aici, și mulți oameni vor fi aici.

„Așa că nu este ușor pentru mine să mă întorc. Este o călătorie foarte rapidă, dar voi face două opriri majore, apoi voi fi în avion încercând să mă întorc la timp pentru Charlie. Vor avea o mare sărbătoare la Casa Albă, în Camera de Est a Casei Albe.”

Uciderea lui Kirk a zguduit mișcarea MAGA a lui Trump și a convins Administrația sa să inițieze o reprimare a organizațiilor de protest de stânga, pe care le-a acuzat de promovarea terorismului intern.

Președintele nu a exclus să-l onoreze pe Kirk cu o sărbătoare națională.

Foto: Profimedia

