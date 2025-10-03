Irlanda sub presiunea companiilor americane. Dublinul poate îndulci SANCȚIUNILE plănuite asupra Israelului

Confruntată cu riscul de represalii din partea companiilor americane, Irlanda ar putea reduce anvergura sancțiunilor pe care plănuia să le impună împotriva Israelului din cauza războiului din Gaza.

De un an, Irlanda se pregătește să impună sancțiuni împotriva comerțului cu coloniile israeliene din teritoriile palestiniene ocupate.

Proiectul a provocat critici din partea Israelului și a grupurilor de lobby ale companiilor internaționale și amenințări cu represalii din partea congressmenilor americani.

Reprezentanții mediului de afaceri din Irlanda au cerut în acest an Guvernului de la Dublin să amâne orice lege privind sancțiunile și să-i reducă domeniul de aplicare, pentru a evita antagonizarea companiilor și investitorilor americani, au declarat patru surse la curent pentru chestiunea, conform Reuters.

Importanța prezenței companiilor americane în Irlanda

Irlanda găzduiește sediile europene ale unora dintre cele mai mari companii din SUA, din domenii precum tehnologie, finanțe și producția de farmaceutice.

Multinaționalele cu capital majoritar american angajează aproximativ 11% din lucrătorii irlandezi și contribuie cea mai mare parte a impozitului pe profit care reprezintă aproape o treime din încasările fiscale ale Irlandei.

Aproximativ o treime din exporturile de bunuri ale Irlandei sunt către SUA, iar statul irlandez se află în vizorul președintelui american Donald Trump pentru că exportă mult mai mult în SUA decât importă.

Anul trecut, Irlanda a exportat bunuri în valoare de peste 72 de miliarde de euro în SUA.

Revizuirea proiectului privind impunerea de sancțiuni

Oficialii guvernamentali sunt acum gata să limiteze domeniul de aplicare al proiectului de sancțiuni doar la bunuri, ceea ce ar însemna câteva produse importate din teritoriile ocupate de Israel, cum ar fi fructele, în valoare de doar 200.000 de euro pe an.

Acest lucru ar exclude categoria mai largă a serviciilor, o cerință a partidelor de opoziție, pe care Guvernul a luat-o în considerare.

Deși nu a fost luată o decizie finală, sursele au spus că Guvernul va urma probabil sfatul unor oficiali de rang înalt și organizații de afaceri care au argumentat împotriva includerii serviciilor în proiectul de lege.

În ultimele luni, reprezentanți ai grupurilor de lobby de afaceri și ai companiilor s-au întâlnit cu oficiali guvernamentali, subliniind îngrijorările că proiectul de lege va perturba și mai mult relațiile cu SUA și Israel.

În aceste întâlniri, reprezentanții companiilor au susținut că penalizarea coloniilor israeliene ar putea afecta multinaționalele din SUA, aliate cu Israelul, și ar putea pune în pericol investițiile în Irlanda, un argument care a rezonat cu unii oficiali, au spus sursele.

Confederația Irlandeză a Afacerilor și a Angajatorilor, cel mai mare grup de lobby, și-a împărtășit public îngrijorarea cu privire la poziția Irlandei, spunând că SUA ar putea penaliza companiile multinaționale din Irlanda pentru boicotarea Israelului.

Remarcile ministrului de Externe irlandez

Ministrul de Externe Simon Harris a declarat că va primi sfaturi de la procurorul general „în curând” cu privire la includerea serviciilor.

El și-a exprimat anterior îngrijorarea că aceasta ar putea să nu fie posibil din punct de vedere legal.

Irlanda face presiuni pentru un vot rapid asupra propunerilor Comisiei Europene de a suspenda acordurile de liber schimb pentru bunurile israeliene.

După ce Irlanda a devenit prima țară din UE care s-a angajat să aplice restricții comerciale în octombrie anul trecut, Slovenia a introdus o interdicție asupra importurilor de bunuri din Israel în august, în timp ce Belgia, Spania și Olanda au anunțat interdicții similare asupra bunurilor luna trecută.

În decembrie anul trecut, Israelul și-a închis ambasada din Dublin pe fondul unei dispute legate de criticile Irlandei la adresa războiului din Gaza, inclusiv recunoașterea de către Irlanda a unui stat palestinian anul trecut.

