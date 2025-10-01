Germania reia livrările de ARME către Israel. Valoarea exporturilor militare depășește 2 milioane de euro

Germania exportă din nou arme către Israel, după ce guvernul de la Berlin a decis să oprească temporar livrările, pe fondul acțiunilor militare israeliene desfășurate în Fâșia Gaza.

Exporturile către Israel au fost reluate, însă acestea nu includ arme care să fie utilizate în conflict, ci doar bunuri militare, informează Ministerul Federal al Economiei, potrivit Tagesschau.

În continuare, printre bunurile interzise se numără:

rachete,

torpile,

nave de război şi echipamente navale.

Având în vedere că acest transport nu intră în categoria de război, iar valoarea totală este relativ mică (2,46 milioane de euro), cel mai probabil sunt accesorii sau echipamente militare auxiliare.

Cancelarul Friedrich Merz a ordonat pe 8 august ca exporturile de echipament militar care ar putea fi utilizat în conflictul din Fâşia Gaza să fie suspendate temporar. Măsura a fost un răspuns la acţiunile militare tot mai agresive ale israelienilor şi a marcat o schimbare în politica Germaniei faţă de Israel.

Anterior acelui moment, Berlinul îşi intensificase criticile la adresa premierului Benjamin Netanyahu, însă nu aplicase sancţiuni.

În primele cinci săptămâni de la implementarea suspendării, nu au fost acordate licențe de export. Livrările actuale se vor desfășura în perioada 13-22 septembrie.

Oprirea parţială a exporturilor de arme a provocat critici în Israel. Netanyahu a acuzat Germania că recompensează organizaţia militantă palestiniană Hamas pentru terorism, exprimându-şi dezamăgirea în mod direct faţă de cancelarul Friedrich Merz.

