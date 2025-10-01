Hamas are OBIECȚII asupra planului prezentat de Trump /Grupul militant urmează să ofere răspunsul în câteva zile

Grupul islamist palestinian Hamas a cerut anumite modificări ale planului de pace prezentat de Administrația SUA, deși președintele Donald Trump a semnalat că nu va accepta amendamente.

Mișcarea islamistă palestiniană, activă în principal în Fâșia Gaza, le-a cerut mediatorilor din Egipt și Qatar să modifice planul președintelui Donald Trump de oprire a războiului din Fâșia Gaza.

Conform unor surse citate de cotidianul saudit Al-Sharq și de agenția ANSA, Hamas se opune dezarmării totale, nu vrea ca liderii mișcării islamiste să fie trimiși în exil și vrea garanții privind retragerea completă a armatei israeliene din Fâșia Gaza.

Un reprezentant al Hamas a declarat că ieri au avut loc discuții cu diplomați din Qatar, Egipt și Turcia, care au ”încurajat organizația islamistă să accepte propunerea”. Însă grupul militant palestinian a cerut garanții internaționale și a semnalat că încă analizează propunerea.

”Avem nevoie de două-trei zile pentru definirea poziției”, a declarat un reprezentant al Hamas, sub protecția anonimatului.

Și premierul Qatarului, Mohammed Al Thani, a exprimat rezerve privind planul americano-israelian.

”Problema menținerii trupelor israeliene în Fâșia Gaza necesită clarificări și discuții. Cu toate acestea, oprirea războiului este o clauză clară în acest plan. Planul este în etapele preliminare și necesită avansarea. Încercăm să creăm o cale care să garanteze drepturile palestinienilor”, a subliniat Mohammed Al Thani.

Președintele Donald Trump a avertizat, marți, grupul islamist Hamas că are la dispoziție doar ”trei-patru zile” pentru a accepta planul de pace propus de Statele Unite pentru oprirea războiului din Fâșia Gaza, sugerând că, în caz contrar, armata israeliană va intensifica ofensiva.

”Vom aștepta trei-patru zile, vom vedea ce se întâmplă. Toate țările arabe și musulmane susțin planul, la fel și Israelul, așteptăm răspunsul Hamas. Ne va spune dacă acceptă ori nu, iar dacă nu, va fi un final foarte trist”, a afirmat Trump. ”Este foarte simplu cu Hamas. Vrem ostaticii înapoi imediat și vrem să aibă un comportament bun. Avem sprijinul tuturor țărilor din Orientul Mijlociu, părea ceva imposibil, nu a mai existat așa ceva anterior. Și este ceva dincolo de Gaza. Gaza este elementul principal, dar Gaza este doar o componentă a acordului. Așteptăm ca Hamas să răspundă favorabil. Dacă resping oferta, Israelul va face ceea ce trebuie. Nu prea avem spațiu de negocieri cu Hamas”, a avertizat președintele SUA.

Casa Albă a prezentat ”Planul de pace complet pentru oprirea războiului din Gaza”. Proiectul prevede distrugerea ”infrastructurii teroriste” de pe teritoriul palestinian și ”dezvoltarea regiunii pentru a fi în beneficiul populației”. Armata israeliană a intervenit în Fâșia Gaza ca ripostă la atacurile islamiste din octombrie 2023, soldate cu circa 1.200 de morți în comunitățile din sudul Israelului. Sute de persoane mor zilnic în Fâșia Gaza din cauza bombardamentelor israeliene și a situației umanitare dezastruoase. Bilanțul ofensivei israeliene este de cel puțin 66.055 morți și circa 168.346 de răniți.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

COREEA DE SUD ia măsuri împotriva amenințărilor regionale/ Lee Jae-Myung anunță creșterea bugetului apărării pe 2026

Guvernul Germaniei vrea MODERNIZAREA statului /Ce prevede planul și câți funcționari federali vor fi disponibilizați