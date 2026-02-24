Prima pagină » Sport » Gigi Becali spune cum ajunge echipa sa în play-off, după FCSB – Metaloglobus 4-1. „Sper la trei opțiuni”

24 feb. 2026, 09:26, Sport
FCSB a învins pe Metaloglobus, 4-1, în etapa 28 a Superligii. Au marcat Daniel Bîrligea (6), Darius Olaru (27), David Miculescu (51), Juri Cisotti (79), respectiv Dragoș Huiban (7).

FCSB e pe locul 7, 43 de puncte, Metaloglobus e pe ultimul loc, 11 puncte. Echipa lui Gigi Becali e la trei puncte de play-off, dar trebuie să învingă în cele două etape rămase din sezonul regulat și stă la mâna celorlalte candidate la primele șase locuri.

Dacă U Cluj învinge Oțelul Galați, CFR Cluj câștigă cu Farul Constanța sau FC Argeș se impune cu Dinamo, FCSB ratează play-off-ul.

Gigi Becali spune cum ajunge echipa sa în play-off, după FCSB – Metaloglobus 4-1

„Meciul ăsta nu mi-a spus nimic, am avut în față o echipă prea accesibilă, noi trebuie să câștigăm, să vedem. Eu sper, pentru că prima dată joacă ei, sper la trei opțiuni: să scoatem ori pe U Cluj, ori pe CFR, ori pe FC Argeș.

Se pot întâmpla sau nu, după meciul ăsta, dacă Argeș bate pe Dinamo, după nu mai avem opțiuni. Eu sper să le avem pe toate, să facă Farul egal cu CFR, să facă egal și Dinamo cu Argeș, să facă un egal și U Cluj. Dacă îi batem în ultima etapă, jucăm pe Național Arena meci decisiv, așa ar fi normal.

Eu de prima dată am zis, tot timpul mă contraziceam cu MM, eu am zis ca Botoșani să iasă, să scăpăm de ea, eu am zis că vreau să scap de una, să-i văd pe 7. E mai ușor să existe un egal 0-0 Oțelul Galați – U Cluj, de acolo să se încurce de două ori CFR.

Dinamo să o bată pe FC Argeș, e normal asta, vorbim de posibilități, astea sunt soluții. După aceea să facă un egal sau să piardă, sau să rămână cu 46, o bate Dinamo și poate apoi o bate Slobozia. Nu ne mai trebuie decât un punct, jucăm și noi și U Cluj.

Mai există și altă soluție, să bată Farul pe CFR Cluj, asta e mai bună, că după am încredere în Dinamo, că ei joacă fotbal. Eu cred că în ultimul meci vom juca cu un Cluj pentru trei variante, atunci scoatem una dintre ele.

Așa am spus, noi locul 4, U Cluj locul 5, și locul 6 care o fi, ori CFR, ori Argeș, eu încă sper la locul 4, ce-o vrea Dumnezeu, dacă vrea Dumnezeu mănâncă și Argeșul două bătăi”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

