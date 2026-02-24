Elias Charalambous, despre șansele ca FCSB să ocupe un loc în play-off-ul Superligii: „Mai avem două «finale»”

Elias Charalambous a vorbit despre meciul cu Metaloglobus și despre lupta pentru play-off.

FCSB a câștigat cu Metaloglobus, 4-1, și ar trebui să câștige în ultimele două etape din sezonul regulat partidele cu UTA și U Cluj pentru a ajunge în primele șase echipe ale campionatului.

Dar, celelalte formații care luptă pentru un loc în play-off ar trebui să piardă și Gigi Becali a făcut calculele pentru ca FCSB să se claseze pe locurile ce i-ar permite să se dueleze la titlu.

Elias Charalambous, despre șansele ca FCSB să ajungă în play-off

„A fost foarte greu. La început, situația părea destul de acceptabilă, dar după ce a început jocul, gazonul a devenit foarte greu și a fost dificil. Nu a fost deloc ușor. Când marchezi un gol, trebuie să rămâi concentrat în minutele imediat următoare. Am primit un gol ușor acolo, dar am reacționat bine. Am marcat 4 goluri în total și am fi putut marca chiar mai multe. Repet, sunt doar 3 puncte. Mai avem două «finale» de jucat și trebuie să le câștigăm pe ambele pentru a mai avea șanse la primele 6 locuri.

Nu s-a schimbat nimic. Noi trebuie să ne câștigăm meciurile, să ne facem treaba. Nu trebuie să ne uităm prea mult la ce fac ceilalți. Ce o fi, o fi, dar cel mai important este ca noi să obținem cele 6 puncte rămase în joc.

Fanii sunt puțin supărați, pe bună dreptate, pentru că nu am avut un sezon foarte bun, dar sunt mereu alături de echipă. Așa cum spun mereu, suportul lor se simte cel mai mult în momentele dificile. În momentele bune, toată lumea e prezentă, dar acești fani demonstrează că ne susțin la greu. Sper să ieșim din această situație și să îi facem din nou fericiți. Una e să fii supărat, dar alta e să fii mândru că susții acest club. Trebuie să fie mândri că sunt fanii acestui club imens, pentru mine, cel mai mare club din România” a declarat Elias Charalambous.