Prima pagină » EXCLUSIV » Războiul pe care TRUMP a promis că îl oprește în 24 de ore escaladează! Fost ministru de Externe: „A pregătit terenul”

Războiul pe care TRUMP a promis că îl oprește în 24 de ore escaladează! Fost ministru de Externe: „A pregătit terenul”

14 aug. 2025, 08:00, EXCLUSIV
Războiul pe care TRUMP a promis că îl oprește în 24 de ore escaladează! Fost ministru de Externe: „A pregătit terenul”

Când a intrat în campania prezidențială americană, Donald Trump a surprins opinia publică cu o promisiune. Că va opri războiul din Ucraina în doar 24 de ore de la revenirea sa la Casa Albă. Însă, la jumătate de an de la preluarea mandatului, realitatea din teren arată exact invers. Conflictul a escaladat, cu atacuri intense în ultimele săptămâni, iar întâlnirea din 15 august de la Anchorage, Alaska, cu Vladimir Putin, vine pe fondul unei realități crude, cu zeci  sau chiar sute de morți pe săptămână.

Fostul ministru de Externe Adrian Cioroianu explică pentru Gândul motivele din spatele escaladării atacurilor rusești asupra Ucrainei din ultimele luni și de ce promisiunea lui Trump nu s-a materializat până în prezent.

De la promisiunea „24 de ore” la o strategie oscilantă

Trump și-a construit o parte din mesajul electoral pe ideea că doar el ar putea aduce pacea în Ucraina rapid, datorită relației sale mai bune cu Vladimir Putin în comparație cu Joe Biden. În primele luni de mandat, a încercat să-l atragă pe liderul de la Kremlin cu promisiuni de ridicare a sancțiunilor și o pauză în asistența militară către Kiev.

Însă, în februarie, Trump l-a criticat public pe Volodimir Zelenski, numindu-l un „obstacol în calea păcii”, iar în martie administrația sa a pus accent pe „reciprocitatea” Rusiei ca premisă pentru negocieri.

Schimbările de ton au continuat. Luna trecută, a anunțat suspendarea ajutorului militar, pentru ca apoi, câteva zile mai târziu, să promită un sprijin consistent prin intermediul NATO, precum și sancțiuni dure împotriva Rusiei.

Adrian Cioroianu: Agresiunea s-a intensificat pentru a pregăti terenul armistițiului

Adrian Cioroianu vede în escaladarea recentă a atacurilor rusești din Ucraina un calcul strategic al Moscovei înaintea discuțiilor din Alaska.

„Agresiunea s-a intensificat tocmai pentru a pregăti terenul pentru viitoarele discuții în vederea armistițiului. Este încercarea Rusiei de a se pregăti de armistițiu de pe poziție de superioritate, adică să fie în ofensivă, să fie în câștiguri teritoriale. Și asta a făcut din momentul în care președintele Statelor Unite a vorbit despre ideea discuțiilor în vederea armistițiului. Eu vorbesc despre armistițiu și nu despre pace, pentru că aceea mi se pare un orizont ceva mai îndepărtat. Dar oricum tot ar fi bine să se înceapă cu un armistițiu”, spune fostul ministru de Externe în exclusivitate pentru Gândul.

Pentru Moscova, Trump este un interlocutor mai puțin ostil decât liderii europeni, pe care Rusia îi consideră „sprijinitori direcți ai Ucrainei”.

„Bineînțeles, doar că europenii sunt percepuți de ruși ca fiind sprijinitori direcți ai Ucrainei și din acest motiv Trump a venit cu un avantaj, în sensul în care relațiile lui cu Vladimir Putin erau mai bune decât ale președintelui Biden și, dorind să discute, evident că rușii au intensificat atacul asupra Ucrainei tocmai pentru a-și crea un avantaj în vederea acestor discuții”, explică Cioroianu.

Credibilitatea lui Trump, miza de la masa negocierilor

Fostul ministru de Externe subliniază că imaginea publică a lui Trump este una dintre mizele ascunse ale întâlnirii din Alaska. Deoarece, dacă războiul va continua să escaladeze, credibilitatea liderului de la Casa Albă va fi pusă în paranteze.

„Credibilitatea lui Donald Trump este în discuție. Acest lucru îl știe și Donald Trump, dar îl știe și Vladimir Putin. Acesta e motivul pentru care Rusia nu a făcut prea multe concesii tocmai pentru a nu da satisfacția unui președinte american. Adică să vină să rezolve tot în două zile. Evident că așa ceva nu putea accepta Vladimir Putin, să arate că soluția se află la președintele SUA”, adaugă Adrian Cioroianu.

Întâlnirea din Alaska, începutul armistițiului sau prelungirea războiului?

Pe 15 august, la Anchorage, Trump și Putin vor discuta față în față despre încetarea focului în Ucraina și un posibil cadru de pace. Neoficial însă, fiecare va veni cu propriile obiective strategice. Pentru Trump, succesul întâlnirii ar fi un argument electoral major. Pentru Putin, orice acord trebuie să confirme câștigurile teritoriale obținute în ultimii doi ani.

Până atunci, escaladarea militară pare un joc periculos în care fiecare parte vrea să ajungă la masa negocierilor cu cât mai mulți ași în mânecă.

Foto: Shutterstock + Mediafax

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

DECLARAȚII EXCLUSIVE Trump FURIOS pe Zelenski / Ion Cristoiu: „E o gelozie, o concurență între doi mari actori”
09:30
Trump FURIOS pe Zelenski / Ion Cristoiu: „E o gelozie, o concurență între doi mari actori”
VIDEO EXCLUSIV Toamna, la fel ca vara. Urmează temperaturi de august și în septembrie. R. Bojariu, climatolog, avertizează: „Să fim atenți la fenomenele extreme”
09:00
Toamna, la fel ca vara. Urmează temperaturi de august și în septembrie. R. Bojariu, climatolog, avertizează: „Să fim atenți la fenomenele extreme”
ANALIZĂ EXCLUSIV PSD, obligat să rămână la guvernare până la Congres. Politolog: „Nu există alternativă”
08:15
PSD, obligat să rămână la guvernare până la Congres. Politolog: „Nu există alternativă”
ANALIZĂ EXCLUSIV CORTINA DE FIER ar putea să cadă din nou – avertizează un fost ministru de externe! „Se discută o posibilă diviziune între zone de influență”
07:00, 13 Aug 2025
CORTINA DE FIER ar putea să cadă din nou – avertizează un fost ministru de externe! „Se discută o posibilă diviziune între zone de influență”
EXCLUSIV APOGEUL Perseidelor 2025. Astronomul Adrian Șonka: „Maximul acesta nu este ca trenul în gară, ci durează o noapte întreagă”
17:22, 12 Aug 2025
APOGEUL Perseidelor 2025. Astronomul Adrian Șonka: „Maximul acesta nu este ca trenul în gară, ci durează o noapte întreagă”
EXCLUSIV Liderii UE, inclusiv România, salută planul lui TRUMP pentru pace în Ucraina. Oana Țoiu, pentru Gândul: „Susținem încetarea focului pe durata negocierilor”
10:38, 12 Aug 2025
Liderii UE, inclusiv România, salută planul lui TRUMP pentru pace în Ucraina. Oana Țoiu, pentru Gândul: „Susținem încetarea focului pe durata negocierilor”
Mediafax
Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră privind reforma pensiilor magistraților
Digi24
Avertismentul lui Miruță: Nu mai sunt bani pentru salarii!
Cancan.ro
Teo jonglează domnișoare, dar şi milioane de €. E incredibil ce fabrică de bani ascunde ispita supremă de la Insula Iubirii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Mediafax
HOROSCOP 14 august 2025. Berbecii atrag atenția, iar Taurii dau lovitura financiară
Click
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Cea mai mare gară din lume, cât 170 de terenuri de fotbal, a fost deschisă în „orașul 8D” al Chinei: Cum arată terminalul spectaculos
Digi24
Putin vrea să-l intimideze pe Trump cu „Cernobîlul zburător”. Rușii, gata să testeze „Skyfall”, racheta cu propulsie nucleară
Cancan.ro
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Ce se întâmplă doctore
Mănânci asta o dată pe săptămână? Riscul să faci cancer crește cu 30%!
observatornews.ro
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
A treia victimă a criminalului din Teleorman a murit. Numai aparatele îl mai țineau în viață pe bărbat
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Descopera.ro
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Evz.ro
Cont bancar și card obligatoriu. Schimbări la limitele de plată
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Caz sfâșietor în Timiș! O învățătoare s-a stins din viață în urma unui AVC, după ce abia fusese anunțată că și-a pierdut locul de muncă
RadioImpuls
Când credeai că le-ai văzut pe toate... a venit această mărturisire neașteptată! Este un adevăr greu de spus. Nimeni nu i-a bănuit intențiile lui Robert. Acum totul a ieșit la iveală despre concurentul din Casa Iubirii: "Au fost niște lucruri"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Descopera.ro
Apartamentele vechi, alegerea preferată a românilor
ACTUALITATE Fondul de BURSE pentru studenți scade cu 52%. Peste 44.000 studenți afectați. ANOSR: „Modificările reduc impactul bugetar la doar 0,2% din deficit”
09:47
Fondul de BURSE pentru studenți scade cu 52%. Peste 44.000 studenți afectați. ANOSR: „Modificările reduc impactul bugetar la doar 0,2% din deficit”
POLITICĂ Finanțiștii avertizează: vine STAGFLAȚIA! Fenomenul care crește sărăcia, confirmat de cifrele INS
09:29
Finanțiștii avertizează: vine STAGFLAȚIA! Fenomenul care crește sărăcia, confirmat de cifrele INS
EXTERNE Baby Boomers, „cea mai BOGATĂ generație care a trăit vreodată”. Cum a acumulat averi cei născuți între 1946 și 1970
09:15
Baby Boomers, „cea mai BOGATĂ generație care a trăit vreodată”. Cum a acumulat averi cei născuți între 1946 și 1970
SPORT Andrei Nicolescu dezvăluie motivul pentru care DINAMO nu transferă mai mulți jucători români. Ce s-a întâmplat la negocieri
09:09
Andrei Nicolescu dezvăluie motivul pentru care DINAMO nu transferă mai mulți jucători români. Ce s-a întâmplat la negocieri
EXTERNE Rusia și Belarus pregătesc exercițiile militare ZAPAD. Ambele țări scot la testare arsenalul nuclear din dotare
09:08
Rusia și Belarus pregătesc exercițiile militare ZAPAD. Ambele țări scot la testare arsenalul nuclear din dotare
ACTUALITATE Asasinatul din Teleorman. Cea de-a treia victimă a criminalului de la Peretu a murit în spital
09:04
Asasinatul din Teleorman. Cea de-a treia victimă a criminalului de la Peretu a murit în spital