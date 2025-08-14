Războiul pe care TRUMP a promis că îl oprește în 24 de ore escaladează! Fost ministru de Externe: „A pregătit terenul”

Când a intrat în campania prezidențială americană, Donald Trump a surprins opinia publică cu o promisiune. Că va opri războiul din Ucraina în doar 24 de ore de la revenirea sa la Casa Albă. Însă, la jumătate de an de la preluarea mandatului, realitatea din teren arată exact invers. Conflictul a escaladat, cu atacuri intense în ultimele săptămâni, iar întâlnirea din 15 august de la Anchorage, Alaska, cu Vladimir Putin, vine pe fondul unei realități crude, cu zeci sau chiar sute de morți pe săptămână.

Fostul ministru de Externe Adrian Cioroianu explică pentru Gândul motivele din spatele escaladării atacurilor rusești asupra Ucrainei din ultimele luni și de ce promisiunea lui Trump nu s-a materializat până în prezent.

De la promisiunea „24 de ore” la o strategie oscilantă

Trump și-a construit o parte din mesajul electoral pe ideea că doar el ar putea aduce pacea în Ucraina rapid, datorită relației sale mai bune cu Vladimir Putin în comparație cu Joe Biden. În primele luni de mandat, a încercat să-l atragă pe liderul de la Kremlin cu promisiuni de ridicare a sancțiunilor și o pauză în asistența militară către Kiev.

Însă, în februarie, Trump l-a criticat public pe Volodimir Zelenski, numindu-l un „obstacol în calea păcii”, iar în martie administrația sa a pus accent pe „reciprocitatea” Rusiei ca premisă pentru negocieri.

Schimbările de ton au continuat. Luna trecută, a anunțat suspendarea ajutorului militar, pentru ca apoi, câteva zile mai târziu, să promită un sprijin consistent prin intermediul NATO, precum și sancțiuni dure împotriva Rusiei.

Adrian Cioroianu: Agresiunea s-a intensificat pentru a pregăti terenul armistițiului

Adrian Cioroianu vede în escaladarea recentă a atacurilor rusești din Ucraina un calcul strategic al Moscovei înaintea discuțiilor din Alaska.

„Agresiunea s-a intensificat tocmai pentru a pregăti terenul pentru viitoarele discuții în vederea armistițiului. Este încercarea Rusiei de a se pregăti de armistițiu de pe poziție de superioritate, adică să fie în ofensivă, să fie în câștiguri teritoriale. Și asta a făcut din momentul în care președintele Statelor Unite a vorbit despre ideea discuțiilor în vederea armistițiului. Eu vorbesc despre armistițiu și nu despre pace, pentru că aceea mi se pare un orizont ceva mai îndepărtat. Dar oricum tot ar fi bine să se înceapă cu un armistițiu”, spune fostul ministru de Externe în exclusivitate pentru Gândul.

Pentru Moscova, Trump este un interlocutor mai puțin ostil decât liderii europeni, pe care Rusia îi consideră „sprijinitori direcți ai Ucrainei”.

„Bineînțeles, doar că europenii sunt percepuți de ruși ca fiind sprijinitori direcți ai Ucrainei și din acest motiv Trump a venit cu un avantaj, în sensul în care relațiile lui cu Vladimir Putin erau mai bune decât ale președintelui Biden și, dorind să discute, evident că rușii au intensificat atacul asupra Ucrainei tocmai pentru a-și crea un avantaj în vederea acestor discuții”, explică Cioroianu.

Credibilitatea lui Trump, miza de la masa negocierilor

Fostul ministru de Externe subliniază că imaginea publică a lui Trump este una dintre mizele ascunse ale întâlnirii din Alaska. Deoarece, dacă războiul va continua să escaladeze, credibilitatea liderului de la Casa Albă va fi pusă în paranteze.

„Credibilitatea lui Donald Trump este în discuție. Acest lucru îl știe și Donald Trump, dar îl știe și Vladimir Putin. Acesta e motivul pentru care Rusia nu a făcut prea multe concesii tocmai pentru a nu da satisfacția unui președinte american. Adică să vină să rezolve tot în două zile. Evident că așa ceva nu putea accepta Vladimir Putin, să arate că soluția se află la președintele SUA”, adaugă Adrian Cioroianu.

Întâlnirea din Alaska, începutul armistițiului sau prelungirea războiului?

Pe 15 august, la Anchorage, Trump și Putin vor discuta față în față despre încetarea focului în Ucraina și un posibil cadru de pace. Neoficial însă, fiecare va veni cu propriile obiective strategice. Pentru Trump, succesul întâlnirii ar fi un argument electoral major. Pentru Putin, orice acord trebuie să confirme câștigurile teritoriale obținute în ultimii doi ani.

Până atunci, escaladarea militară pare un joc periculos în care fiecare parte vrea să ajungă la masa negocierilor cu cât mai mulți ași în mânecă.

