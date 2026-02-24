Prima pagină » Justiție » Interviurile pentru șefiile marilor Parchete, ziua a doua. Miza: conducerea DNA. Viorel Cerbu: „Corupția nu poate fi controlată prin cruciade morale”

Interviurile pentru șefiile marilor Parchete, ziua a doua. Miza: conducerea DNA. Viorel Cerbu: „Corupția nu poate fi controlată prin cruciade morale”

Ruxandra Radulescu
24 feb. 2026, 09:31, Justiție
Comisia Ministerului de Justiție susține marți, 24 februarie, de la 8:30, a doua serie de interviuri pentru trei posturi de conducere din cadrul DNA: procuror șef DNA și două poziții de adjunct DNA. Șase candidați s-au înscris pentru ocuparea funcțiilor, trei dintre aceștia pentru postul de șef și trei pentru rolul de adjunct, notează Mediafax.

Pentru funcția de procuror-șef al DNA s-au înscris Viorel Cerbu și Tatiana Toader, ambii cu funcția de procuror adjunct DNA, precum și un procuror care a părăsit instituția, Vlad Grigorescu.

Obiectivele lui Viorel Cerbu pentru DNA

Dezvoltarea personalității fiecărui angajat DNA
Colaborare bună cu instituțiile partenere
Creșterea eficienței de utilizare a resursei umane
Repartizarea echilibrată a dosarelor, redistribuire pe criterii obiective
Flexibilizarea echipelor procurori – polițiști
Specializarea procurorilor DNA pe domenii. Compatibilitate pe obiectul cauzei/ stilul de lucru al fiecărui procuror

Cerbu: „Corupția endemică nu poate fi controlată prin cruciade morale”

Viorel Cerbu a descris formele „hibride” pe care le corupția și a dat, ca exemplu, contractele fictive de consultanță.

„Funcționarii corupți tind să obțină un efect de capturare a instituțiilor”, spune Cerbu. 120 de miliarde de euro pe an – estimează Comisia Europeană fenomenul corupției. „Corupția endemică nu poate fi controlată prin cruciade morale”, a precizat Cerbu.

Cerbu a prezentat comisiei dosarele de corupție pe care le-a instrumentat în DNA: dosarul permiselor ilegal, dosarul vameșilor corupți, dosarul corupției din Portul Constanța – cu mită de peste de 6 milioane de euro. Cerbu amintește și de dosarele instrumentate la DIICOT. Spune că el lucrează în echipă: „valoarea supremă a unei instituții sunt oamenii”.

